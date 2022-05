Hillary Duff blev som 14-årig kendt som den klodsede teenager Lizzie McGuire i tv-serien af samme navn.

I dag er den sangskrivende skuespillerinde blevet 34 år og mor til tre - og har siden teenageårene fået et helt andet forhold til sin krop.

For mens hun som 17-årig røg ud i en årelang og »skrækkelig« spiseforstyrrelse over presset fra Hollywood om at være smuk og slank, så hviler hun nu så meget i sin krop, at hun viser den nøgen frem på forsiden Women's Health.

»Jeg er stolt af min krop. Jeg er stolt af, den har produceret tre børn for mig. Jeg er nået til et sted, hvor jeg har fundet fred med de forandringer, min krop har gennemgået,« fortæller Hillary Duff til kvindemagasinet.

Hillary Duff blev mor for første gang, da hun fik den i dag 10-årige søn Luca med sin eksmand, den tidligere hockeyspiller Mike Comrie.

Efterfølgende er hun blevet gift igen med musikeren Matthew Koma, som hun har døtrene Banks på 3 år og 1-årige Mae med.

Og faktisk var det fødslen af datteren Banks – der opfyldte Hillary Duffs ønske om at blive mor igen – som hjalp hende til at finde fred med sin krop.

»Jeg vidste ikke engang, om jeg ville få muligheden for at få endnu et barn [efter skilsmissen]. Så at blive mor igen måske. Det var en stor blanding af ting. Af at have slået mig ned og indse, at jeg er kraftfuld og talentfuld og smart. Alt muligt mentalt,« siger hun i interviewet.

Hillary Duff understreger desuden, at hun til fotoserien har haft en make up-artist og andre professionelle folk, der får hende til at se bedst muligt ud.

Ikke mindst har hun fået hjælp af en ny personlig træner i månederne op til, at billedserien skulle skydes.