»Da vi fik invitationen, troede vi først, at der var nogen, der lavede sjov med os,« fortæller Hilda Heick med et grin.

I 1998 blev Keld og Hilda Heick inviteret til dronning Margrethes traditionsrige kulturbal, og da de troede, der var tale om en dårlig spøg, tjekkede de en ekstra gang hos hofmarskallen.

Men den var god nok.

Siden 1976 har ugens fødselar dronning Margrethe fem gange i sin regeringsperiode inviteret kulturfolk til fest på Christiansborg, og onsdag 9. december 1998 var Keld og Hilda Heick altså til bal med folk som Thomas Helmig, Michael Laudrup, Ghita Nørby og hele den kongelige familie.

»Vi var meget spændte på, hvordan det ville gå,« husker Hilda Heick i dag tilbage.

I anledning af dronning Margrethes fødselsdag fredag 16. april har B.T. bedt en række kendte danskere se tilbage på deres sjoveste anekdoter med Dronningen. Og for Hilda og Keld Heick står den dag i 1998 stadig klart.

»Vi stod nervøse i vores fineste skrud med handsker på og skulle ind og neje og bukke for Dronningen,« fortæller Hilda Heick.

Ligesom resten af selskabet fik Keld og Hilda Heick lov til at hilse kort på Dronningen. Da der på et tidspunkt blev spillet op til dans, fik Hilda Heick en god idé.

»Jeg sagde til Keld, 'hvorfor danser du ikke med hende?' Hun var jo et hoved højere end de små skuespillere og sangere, som hun dansede med, mens Keld passede i højden,« fortæller hun.

Keld og Hilda Heick til hofbal i 1998. Foto: JØRGEN JESSEN Vis mere Keld og Hilda Heick til hofbal i 1998. Foto: JØRGEN JESSEN

Men Keld Heick var ikke til at rokke. Han turde simpelthen ikke byde Dronningen op til dans, fortæller Hilda Heick grinende og tilføjer:

»Han ærgrede sig på vej hjem i bilen. Han havde fortrudt, at han ikke havde taget chancen. Vi er ikke blevet inviteret igen, så nu er det jo nok for sent. Men ja, selv Dronningen kunne ikke lokke ham på dansegulvet.«

Hun understreger, at det var en 'fantastisk hyggelig middag', og fortæller, at hendes bordherre, der var en repræsentant for Kongehuset, kunne forklare, at Dronningen selv havde en god aften.

»Min bordherre sagde, at hvis Dronningen blev til efter klokken 12, så hyggede hun sig, og ellers ville hun takke af ved midnat. Hun blev til kvart i et.«

Prins Henrik og dronning Margrethe til hofbal i 1998. Foto: JØRGEN JESSEN Vis mere Prins Henrik og dronning Margrethe til hofbal i 1998. Foto: JØRGEN JESSEN

Dronning Margrethe har som nævnt afholdt kulturbal fem gange senest i 2016.

Skuespiller Paprika Steen var både med i 1998 og 2009, og ved hendes seneste bal var hun så heldig at komme i dansegruppe med Dronningen.

Dronning Margrethe ynder at danse den fransk-britiske selskabsdans lancier, hvor man danser i såkaldte kvadriller af fire par. Her kom Paprika Steen og hendes daværende mand i kvadrille med statsminister Anders Fogh og hans hustru, filminstruktør Susanne Bier og hendes mand samt skuespiller Ulf Pilgaard, der dannede par med Dronningen.

»Jeg var meget nervøs, fordi jeg vidste, at hun elsker at danse lancier, og samtidig beæret over at være i 'gruppe' med hende,« fortæller Paprika Steen.

Paprika Steen til hofbal i 2009. Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Paprika Steen til hofbal i 2009. Foto: Jeppe Michael Jensen

»For mig er hun en af de meget få, der har været synlig og skelsættende hele mit liv, og jeg beundrer hendes værdighed og elsker hendes stille humor,« tilføjer hun.

Kongelige selskaber for folk inden for kunst og kultur kan ifølge Kongehusets hjemmeside dateres tilbage til Christian 8.s tid (1786-1848), hvor kongen på baggrund af sin store interesse for kunst, kultur og videnskab indbød til selskab på slottet.

Ved seneste kulturbal i 2016 var folk som fodboldspiller Daniel Agger, skuespiller Trine Dyrholm og sangerinderne Medina og Birthe Kjær blandt andet på gæstelisten.