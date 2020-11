Hilda Heick forstår at julehygge og allerede i november bliver lysene på træerne ude i haven tændt.

Men selvom sangerinden er god til det med hyggen, så har julen ikke altid været sjov for hende. Det fortæller hun til Alt for damerne.

»Min mor var maniodepressiv, og der var en jul, hvor mine forældre skulle komme hjem til os, men lige inden spisetid ringede min far og sagde, at mor måtte indlægges,« siger hun og uddyber;

»Hun havde smadret potteplanterne derhjemme. Ved 20-tiden kom min far hjem til os og fik lidt mad. Det var en trist jul.«

Keld og Annette Heick kan glæde sig over at mor Heick er tilbage fra danseverden, når julen kommer. (Arkivfoto).

Hun fortæller dog også om alle de gode stunder, hun har haft i julen. Eksempelvis da hendes datter, Annette Heick, var lille, og alle de voksne sad og fulgte med, når hun åbnede gaver.

Her var bedsteforældrene også med, siger Heick.

For tiden er Hilda Heick aktuel i danseprogrammet 'Vild med dans', hvor hun sammen med dansepartner Michael Olesen giver den gas på de bonede gulve. Noget, der ikke kun er til begejstring derhjemme.

Keld Heick har nemlig ikke lagt skjul på, at han glæder sig til at få sin hustru tilbage.

»Hun klarer det flot, men hun er færdig, når hun kommer hjem. Det var værst i begyndelsen. Men nu har hun trænet muskler op og har fået en god kondi. Hun har aldrig haft så god en kondi,« siger han.

På grund af danseprogrammet er der kommet ny kaptajn i køkkenet, som skal sejle skuden sikkert i havn. Mens Hilda har danset, har Keld nemlig indtaget pladsen bag potter og pander.

»Nu er det mig, der laver mad. Medister - eller for det meste smørrebrød,« siger han og forsætter:

»Jeg under hende det, så længe det varer. Men jeg glæder mig på sin vis, til hun ryger ud, så vi får vores normale hverdag igen.«

Uanset hvor langt Hilda Heick kommer i dansekonkurrencen, så er det hele dog ovre lørdag 19. december, hvor der er finale.

Parret kan derfor nyde en fredelig jul sammen i familiens skød, og Keld Heick kan glæde sig over at overdrage grydeskeen.