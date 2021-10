Et slik i øret fra en overborgmester, et forhold til tv-værten Jens Gaardbo og flere oplevelser som ung journalist på TV 2. Det er bare nogle af de historier, Annette Heick giver liv i sin nye bog 'Datteren'.

I selvbiografien er Annette Heick lige så hudløst ærlig, som B.T.s læsere har oplevet i hendes mange klummer i avisen.

Men MeToo historierne er kommet til at fylde mere i anmeldelserne af bogen, end de har gjort i virkeligheden, synes hun.

»Jeg kan forstå på medierne, at jeg har skrevet en bog om MeToo. Jeg synes ikke selv, jeg er særlig MeToo-agtig. Jeg synes også, jeg har skrevet om mange andre ting,« sagde hun, da hun og hendes mand, Jesper Volmer, holdt fælles bogreception – dels for hendes bog, dels for den kogebog, han netop har udgivet.

Fredag holdt Annette Heick og Jesper Vollmer fælles bogreception i hjemmet i Holte. Hun har skrevet en selvbiografi, mens han har lavet en kogebog. Foto Bax Lindhardt. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Fredag holdt Annette Heick og Jesper Vollmer fælles bogreception i hjemmet i Holte. Hun har skrevet en selvbiografi, mens han har lavet en kogebog. Foto Bax Lindhardt. Foto: Bax Lindhardt

Det er heller ikke MeToo-episoderne i bogen, der har fyldt mest hos hendes forældre, Keld og Hilda Heick, da de som nogle af de første fik lov at læse datterens refleksioner.

Begge er enige om, at Annette Heick hverken sparer sig selv eller andre i bogen.

»Nogle er måske blevet lidt forskrækkede. Der er i hvert fald flere, der har ringet både til Annette og os og spurgt, hvad hun mon kan finde på at skrive,« siger Hilda Heick.

Men at både hun og Keld Heick er stolte af deres datter, lader sig ikke skjule.

Keld og Hilda Heick er stolte over datteren Annette Heicks nye bog. Foto Bax Lindhardt. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Keld og Hilda Heick er stolte over datteren Annette Heicks nye bog. Foto Bax Lindhardt. Foto: Bax Lindhardt

»Det er en modig bog – hun er meget ærlig, og man kommer til at græde en gang imellem,« siger Keld Heick, mens Hilda supplerer:

»Jeg var klar over det meste, men alligevel var der et par episoder, hvor jeg tænkte: 'Hvorfor sagde du ikke noget om det, dengang?'«

Den episode, som berører forældrene mest, er ikke MeToo-historierne, men derimod fortællingen om, hvordan Annette Heick udviklede en spiseforstyrrelse.

Det skete, mens hun stadig var ung og single. Hun beskriver, hvordan hun oplevede at »implodere følelsesmæssigt«, selvom hun følte, at hun havde »det hele«.

I tilbageblikket mener hun, at det, hun manglede, var »kærligheden fra en mand«.

»Frustrationerne førte i sidste ende til, at jeg spiste mig til ro. Jeg tog hurtigt på. 12 kilo. Mad blev min fjende, så jeg købte kun fornødenheder, hvilket førte til, at jeg spiste de sidste rester af det, der var på hylderne og i køleskabet: ost, karrysild, flåede tomater,« skriver hun i bogen:

»Da det var værst, sad jeg på gulvet og spiste grådigt direkte af en dåse. Jeg forsøgte at kaste op. Forgæves.«

Det endte med, at hun ringede efter sin mor for at få hjælp.

En smilende familien Heick tager imod gæster til deres fælles 100 års fødselsdag i 1996. Foto Bent K. Rasmussen. Foto: Bent K Rasmussen Vis mere En smilende familien Heick tager imod gæster til deres fælles 100 års fødselsdag i 1996. Foto Bent K. Rasmussen. Foto: Bent K Rasmussen

Selvom Annette Heick derefter kom i behandling hos både læge og en psykolog, er det alligevel den episode, der er værst for Hilda Heick at læse.

»Vi arbejdede jo altid, og jeg bliver i tvivl, om jeg var opmærksom nok dengang,« fortæller mor Heick.

Keld og Hilda Heick har tidligere selv skrevet bogen 'Duet for livet' om deres parløb både privat og på scenen. Så de ved, at oplevelser og følelser, der for længst var skrevet i glemmebogen, kan vækkes til live igen, når man slider med et manuskript.

»Man kommer både til at le og græde, når man skriver. Men Annette har nu den modenhed, hvor hun kan skrive,« siger Hilda Heick.