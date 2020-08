Den kvindelige halvdel af Keld og Hilda Heick kom mandag til at tale over sig.

Normalt vil TV 2 gerne selv styre, hvornår de nye deltagere i 'Vild med dans' bliver afsløret, men da Ekstra Bladet ringede og spurgte, om hun skulle være med, kunne Hilda Heick ikke lade være med at sige ja, så nu er katten altså ude af sækken, som hun grinende fortæller til B.T.

»Der er nogen, der synes det er en god nyhed, andre synes, det er forfærdeligt.«

Forfærdeligt?

»De synes, jeg er alt for gammel.«

Du tænker på dumme kommentarer på internettet?

»Ja, men det har jeg vænnet mig til, så jeg griner bare ad dem.«

Hilda Heick fotograferet i sit hjem i Vedbæk. Foto: Mathias Svold Vis mere Hilda Heick fotograferet i sit hjem i Vedbæk. Foto: Mathias Svold

Måtte du overhovedet afsløre, at du skal være med i 'Vild med dans'?

»Nej. Jeg har vidst det siden april, men måtte ikke sige det. Jeg er bare ikke særlig god til at lyve. Så da de ringede og sagde, at de vidste, jeg skulle være med, så havde jeg svært ved at sige, at det ikke passede.«

Hvad sagde TV 2 til det?

»Jeg skrev omgående til dem, at katten var sluppet ud af sækken. Men som de skrev tilbage, så er det, hvad der sker på det her tidspunkt. Jeg fik at vide, at det var en fra TV 2, der havde røbet det, så jeg ved ikke, om det er deres politik ikke at måtte sige det, men godt kan lade noget sive. Men det blander jeg mig ikke i, jeg skrev bare til dem, at jeg er rigtig dårlig til at lyve og derfor havde sagt ja.«

Du siger, du har vidst det siden april. Var det, da coronakrisen var på sit højeste, at du blev spurgt?

»Ja, og på det tidspunkt var alt i vores kalender jo aflyst. Jeg er blevet spurgt mange gange før, hvor jeg har sagt nej, fordi Keld og jeg har haft jobs om fredagen. For tre år siden sagde jeg faktisk ja, men så røg jeg ind i problemer med min fod, der skulle opereres. Siden har jeg hørt fra mange, hvor sjovt det er at være med, så da de ringede i april, sagde jeg ja.«

Så passede det også med, at I ikke havde noget arbejde?

»Ja, for der var jo ingen, der turde bestille noget som helst underholdning.«

Keld og Hilda Heick. Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Keld og Hilda Heick. Foto: Sarah Christine Nørgaard

Hvordan har det været for jer?

»Vi har levet et meget stille liv og kun set få venner. Vi har da været i haven, men ellers har det været meget stille. Vi skal faktisk ud og optræde for første gang på tirsdag på torvet i Nykøbing Falster. Det glæder vi os begge rigtig meget til. Det bliver hyggeligt at komme ud og synge igen, men det er klart, at vi nok siger nej til at få taget selfies og komme helt tæt på folk.«

Er Keld egentlig blevet spurgt, om han vil være med i 'Vild med dans'?

»Ja, men han kan ikke fordrage at danse. Det driller jeg ham også med. Da vi var unge, fik jeg ham lokket til at gå til dans i et år, men han hørte ikke efter, hvad danselæreren sagde. Han stod i stedet og lyttede til musikken, så til sidst blev jeg sur og gav op.«

Han bliver ikke jaloux over, at du nu skal til at danse med en anden?

»Nej, overhovedet ikke. Det har vi været gift alt for længe til. Jeg tænker mere på den stakkels danser, der skal danse med sådan en gammel pige som mig. Det er lidt synd for ham – eller hende. Det kan jo også være, det bliver en pige, det ved jeg ikke.«

Ved du ikke, hvem du skal danse med?

»Nej, det bliver først røbet senere, men jeg vil da gøre mit yderste for, at min stakkels dansepartner ikke ryger ud for hurtigt.«

Du går vel efter at vinde?

»Ja, selvfølgelig, det gør vi alle sammen. Men rolig nu. Det tror jeg ikke sker.«

Er du så småt gået i gang med træningen?

»Ja, ikke med at danse, men jeg går lange ture og prøver at holde mig i god form. Jeg glæder mig da også. Det bliver super sjovt.«

God fornøjelse med det hele.

»Tak skal du have. Jeg håber det bedste og frygter det værste, haha.«