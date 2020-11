Farvel og tak!

Niende liveshow blev det sidste af slagsen for sangerinden Hilda Heick og hendes dansepartner Michael Olesen i 'Vild med dans'.

Efter en aften med alt fra jives og rumbaer til wienervalse og slowfox samt to omgang holddanse blev det nemlig dem, der trak der korteste strå.

Danseparret røg i første omgang i omdans med influencer og modebloggeren Emili Sindlev og hendes dansepartner Mads Vad, men det blev altså de to sidstnævnte, der fik reddet danseskoene med videre til næste uge af tv-seerne derhjemme.

»Han (Michael Olesen, red.) har en fantastisk tålmodighed, og han har været god ved mig,« var Hilda Heicks første ord, da hun fik beskeden om, at hendes danseeventyr nu er slut.

I aftenens program var det første gang i år, at vi også kunne se parrene danse holddans.

Her så vi henholdvis Sara og Morten, Hilda og Michael samt Merete og Thomas på hold et modhenholdvis Albert og Jenna, Nukaka og Silas samt Emili og Mads på hold to.

Med udsmidningen af Hilda Heick og Michael Olesen er der nu kun fem par tilbage i årets dansekonkurrence.

Det drejer sig om Sara og Morten, Merete og Thomas, Albert og Jenna, Nukaka og Silas samt Emili og Mads.