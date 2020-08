Hilda Heick må egentlig ikke sige noget endnu. Men hun er så forfærdelig dårlig til at lyve.

Derfor erkender den 74-årige dansktopsangerinde nu over for Ekstra Bladet, at hun skal være med i 'Vild med dans' til efteråret.

»TV 2 har spurgt mig flere gange, og jeg har sagt nej hver gang, fordi det ikke passede ind i vores liv, men nu kunne det lade sig gøre, og derfor har jeg sagt ja. Og helt ærligt – jeg er lige ved at fortryde det, for jeg er så nervøs for, hvordan det skal gå med en gammel kone som mig. Jeg kan jo hverken hoppe op i luften eller lave piruetter. Men jeg må gøre det så godt, jeg kan,« siger Hilda Heick til avisen.

Hun har for mange år siden gået til riverdance med nogle venner, fortæller hun, og så har hun som 16-årig en kort periode gået til dans med ægtemanden, Keld Heick, som dog trådte hende over fødderne så mange gange, at parforholdet nærmest var i fare, griner Hilda Heick. Men eller har hun ingen erfaring med dans.

Hilda Heick med sin ægtemand Keld Heick. Foto: Henning Bagger Vis mere Hilda Heick med sin ægtemand Keld Heick. Foto: Henning Bagger

Og så har hun faktisk haft så store problemer med sin fod, at hun for få år siden ikke ville have været i stand til at entrere et dansegulv – endsige iføre sig et par højhælede dansesko.

I 2016 fik Hilda Heick nemlig opereret en plade ind i foden, fordi gigt havde tæret hårdt på knoglen. Men operationen hjalp ikke det store, og sangerinden måtte humpe rundt på krykker iført specialsko.

Senere blev hun opereret endnu en gang, men smerterne forsvandt ikke fuldstændigt. Det viste sig nemlig, at de skyldtes, at pladens skruer havde arbejdet sig ud gennem hendes hud, fortæller hun til avisen.

Skruerne blev fjernet, og siden har Hilda Heick haft det godt – så godt, at hun nu er klar på at blive den ældste deltager i de 15 sæsoner, 'Vild med dans' har kørt på dansk tv.

Godt hjulpet på vej af datteren, Annette Heick, som selv deltog i 2006 og forsikrer sin mor om, at det bliver noget af det sjoveste, hun har oplevet, siger Hilda Heick.