»Jeg nåede at få en ufrivillig abort, før jeg fik Annette.«

Sådan fortæller Hilda Heick i denne uges afsnit af 24syv-podcasten '112 for knuste hjerter', hvor hun åbner om et af sit livs store hjertesorger – nemlig dengang hende og manden, Keld Heick, mistede deres ufødte barn.

»Vi boede på tidspunkt i vores lejlighed, som var på ottende sal, og jeg kan huske, at jeg tænkte: 'Jeg er gravid, men nå ja, jeg kan da godt slæbe nogle indkøbsposer op til ottende sal',« fortæller hun og fortsætter.

»Jeg tænkte ikke på, at jeg skulle passe på mig selv, så der skete det, at jeg aborterede, uden jeg havde lyst til det.«

Hun fortæller, at tabet førte til en periode, hvor de begge var meget kede af det, og hvor hun spekulerede på, om hun overhovedet kunne få børn.

I det lille hjem var alt ellers klart til barnets ankomst, og sofaen var fuld af bamser, som Keld Heick havde vundet rundt om på de mange tivolipladser, hvor han spillede.

Hilda Heick kan huske, hvordan Keld Heick fjernede alle bamserne og puttede dem i en kasse, mens hun var på hospitalet. Da hun kom hjem, var alt der hed børnetøj og bamser ryddet væk.

Heldigvis var parret gode til at tale om deres følelser efter tabet.

»Jeg har altid haft troen på, at der er en mening med alting. Man må tage livet i den rækkefølge, det kommer,« lyder det fra Hilda Heick.

»Hvis man ser positivt på tingene og tror på, at der nok skal komme en chance til, så tror jeg faktisk, det er med til at få én videre.«

Den chance kom da også, da parret i 1971 blev forældre til datteren Anette Heick.

Og at det 'kun' blev til et barn, ærgrer dem ikke, fortæller Hilda Heick.

I stedet har de altid sagt til hinanden, at de skulle være lykkelige over, at de trods alt fik ét velskabt barn.

75-årige Hilda Heick og 76-årige Keld Heick blev gift i 1968, og sammen har de i mange år turneret som dansktopduoen 'Keld & Hilda', som også har haft flere deltagelser i det danske melodi grand prix.