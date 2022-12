Lyt til artiklen

I juletiden håber man på mirakler. Og for den amerikanske skuespillerinde Hilary Swank kom julemiraklet noget tidligere i år.

Hun kunne i oktober afsløre, at hun venter sig ikke bare ét lille julemirakel – men to.

Nu viser den 48-årige 'Million Dollar Baby'-stjerne så babybulen frem i bedste julestil, det sker i et opslag på Instagram.

»Vi kunne ikke ønske et større mirakel. Så taknemmelig for de her to gaver for livet,« skriver hun og fortsætter med at ønske god jul til sine mange følgere.

Hilary Swank (@hilaryswank)

Hilary Swank venter sine tvillinger sammen med sin ægtemand Philip Schneider.

Både Swank og ægtemanden kommer fra familier med tvillinger, og derfor er det ikke en overraskelse, at parret venter sig to børn allerede.

De har dannet par siden november 2016, og i 2018, knap to år senere, blev de gift.

»Det er sådan en velsignelse. Det er et totalt mirakel. Det er utroligt,« sagde Hilary Swank, da hun offentliggjorde sin graviditet.

Drømmen om at blive mor har været et ønske helt fra barnsben – tvillingerne bliver Hilary Swank og Philip Schneiders første børn.