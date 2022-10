Lyt til artiklen

»Jeg skal være mor.«

Således lød det fra en storsmilende Hilary Swank, da hun onsdag gæstede 'Good Morning America'-studiet. Men de glædelige nyheder stopper ikke her.

» … og ikke kun til en, men ​​to,« fortsatte den 48-årige skuespillerinde, der desuden fortalte, at hun er i tredje trimester.

At der er tale om et sæt tvillinger, kommer da formentligt heller ikke som en stor overraskelse for Hilary Swank og hendes ægtemand, Philip Schneider. Der er nemlig tvillingepar i begges familier.

De to har dannet par siden november 2016 og knap to år senere, i august 2018, blev de gift.

»Det er sådan en velsignelse. Det er et totalt mirakel. Det er utroligt,« lød det fra skuespillerinden, der blev lykønsket fra alle sider.

Én ting er da også sikker: Det er en stor drøm, der går i opfyldelse for Hilary Swank.

Allerede i 2006 fortalte den Oscarvindende skuespillerinde, at hun »bestemt gerne ville have børn en dag« til magasinet People og løftede sløret for, at det er et ønske, hun har haft helt fra barnsben.