»Jeg er dybt ked af, at livet var så hårdt for dig, og at du var nødt til at kæmpe foran hele verden. Du havde en charme, der var fuldstændig sprudlende. Mit teenage-jeg elskede dig dybt.«

Sådan skriver sangeren og skuespilleren Hilary Duff i et opslag på sin Instagram.

Anledningen var lørdagens triste nyhed om, at Aaron Carter blot 34 år blev fundet død i sit hjem.

Duff og Carter var teenagekærester, dengang de begge var 13 år gamle. Tre år frem havde de en romance med alle de op- og nedture, der kan følge med.

Aaron Carter er lillebror til Nick Carter, som er kendt fra Backstreet Boys.

Han gjorde sig også selv inden for musikken som barnestjerne og rapper, og han turnerede sammen med sin brors band.

Der er ingen meldinger om, at der skulle ligge en forbrydelse bag hans død, skriver Reuters.

Aaron Carter har kæmpet med misbrugsproblemer i flere år og var tidligere på året i misbrugsbehandling for at få forældremyndigheden tilbage, så han kunne se sin søn, Prince.

Hilary Duff slutter sit opslag af med at sende kærlige tanker til Aaron Carters familie og håber, at ekskæresten vil hvile i fred.