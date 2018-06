Den amerikanske sangerinde og skuespiller Hilary Duff er gravid og skal have en lille pige.

Det kan man se på sangerindens Instagram-profil, hvor hun har uploadet et billede af sig selv med kæresten Matthew Koma. Under billedet skriver hun, at hende og kæresten har 'lavet deres egen lille prinsesse og ikke kunne være mere begejstrede.'

Guess what guys! @matthewkoma and I made a little princess of our own and we couldn’t be more excited!!!!!! Et opslag delt af Hilary Duff (@hilaryduff) den 8. Jun, 2018 kl. 9.43 PDT

Ifølge mediet Wonderwall, så har kæresten Matthew Koma også bekræftet, at der er en lille pige på vej ind i forholdet.

»Vi har lavet en lille pige. Hun bliver så smuk og sød som sin mor,« skrev hun og fortsatte med, at et nyt kapitel begynder.

Dette bliver Hilary Duff og Matthew Komas første barn sammen. Hilary Duff har et barn fra et tidligere forhold. Nemlig den nu 6-årige dreng Luca med eksmanden Mike Comrie.

Hilary Duff udtalte sig om at få et barn mere sidste år, men dengang sagde hun, at det ikke hastede. Hun havde tidligere givet udtryk for, at hun havde drømt om et barn, der ikke lå så langt fra sønnen Luca aldersmæssigt, men forklarede, at det havde hun opgivet.