Sangerinden Hilary Duff og sangeren Matthew Koma er blevet gift efter at have været sammen i to år.

Brylluppet fandt sted lørdag eftermiddag i Los Angeles i USA, og ceremonien var en intim en af slagsen.

Således havde Duff og Koma kun inviteret deres familier samt de nærmeste venner til vielsen, hvor de sagde ja til hinanden. Det skriver TMZ.

Ifølge det amerikanske medie blev brylluppet holdt i parrets baghave.

32-årige Duff annoncerede, at hende og 32-årige Koma var blevet forlovet tidligere på året på hendes Instagram-profil.

32-årige Duff annoncerede, at hende og 32-årige Koma var blevet forlovet tidligere på året på hendes Instagram-profil.

De to sangere har fået datteren Banks sammen. Hun blev født i oktober sidste år.

Rygterne om Duff og Koma som et par begyndte i starten af 2017, men de var først kærester i september samme år.

Hilary Duff har også sønnen Luca sammen med eksmanden Mike Comrie. Luca er syv år gammel.

Parret har været forlovet siden maj i år. Foto: Jean-Baptiste LACROIX Vis mere Parret har været forlovet siden maj i år. Foto: Jean-Baptiste LACROIX

Duff er oprindeligt fra Texas i USA, mens Koma er fra storbyen New York City.

Ifølge TMZ har sangerne selv været sparsomme med informationer og detaljer fra brylluppet.

Hilary Duff er kendt for albums som 'Metamorphosis' og 'Breathe In. Breathe Out'.

Matthew Koma var en del af musikgruppen 'Eve 6' fra 2007 til 2011.