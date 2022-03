Alec Baldwins navn har de seneste fem måneder været forbundet med den tragiske episode på et filmset, hvor han skød og dræbte filmfotografen Halyna Hutchins.

Men nu vender heldet for den 63-årige skuespiller.

Han og hustruen Hilaria Baldwin venter sig nemlig en lille ny, og så er det endda nummer syv i flokken. En glædelig nyhed, der kommer kun lidt over et år efter, at de hilste nummer seks i flokken velkommen til verden.

Det bekræfter People.

»Noget af det smukkeste, mine børn har oplevet ved at have en stor familie, er, hvordan hjertet vokser ved hver ny søskende,« fortæller Baldwin-parret til magasinet.

»Vores evne til at elske bliver ved med at udvide sig, og vi kan ikke vente med at omfavne vores lille ny til efteråret.«

Hilaria Baldwin har også delt nyheden på sin Instagram-profil, hvor hun har delt en video af hende og Alec Baldwin, der leger med deres seks børn.

De tæller:

Maria Lucia Victoria på 13 måneder, Eduardo 'Edu' Pao Lucas på 18 måneder, Romeo Alejandro David på 3,5 år, Leonardo Angel Charles på 5 år, Rafael Thomas på 6 år og Carmen Gabriela på otte.

Derudover har Alec Baldwin datteren, 26-årige Ireland Baldwin, som han har med sin ekskone Kim Basinger.