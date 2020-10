Før prins Harry var der Mike Ross – 'Suits'-karakteren, der kærestede rundt med Meghan Markles karakter.

Men i dag tør manden bag karakteren, Patrick J. Adams, ikke engang ringe til sin tidligere tv-kæreste.

Det fortæller han i et interview med Radio Times, hvor han også understreger, at det ikke er frygten for at blive afvist, der afholder ham fra at række ud.

»Helt ærligt, så tror jeg, jeg er for skræmt.«

Meghan Markle og Patrick J. Adams til et 'Suits'-pressemøde i 2013. Vis mere Meghan Markle og Patrick J. Adams til et 'Suits'-pressemøde i 2013.

»Jeg er ikke i tvivl om, at jeg bare kunne gribe røret og ringe til hende til hver en tid, men jeg aner ikke, hvad jeg skulle sige,« forklarer han.

Han og Meghan Markle arbejdede fra 2011 til 2017 tæt sammen under optagelserne til 'Suits', hvorefter sidstnævnte stoppede, fordi hun trådte ind i det britiske kongehus.

Patrick J. Adams og hans hustru Troian Bellisario var med, da – dengang – Meghan Markle og prins Harry sagde ja til hinanden i maj 2018, og siden har parrene lykønsket hinanden i forbindelse med fødsler.

Sidst, skuespilleren talte med hertuginden, var, da hendes søn Archie kom til verden i maj 2019.

Patrick J. Adams og hustru Troyian Bellisario til prins Harry og hertuginde Meghans bryllup. Foto: POOL Vis mere Patrick J. Adams og hustru Troyian Bellisario til prins Harry og hertuginde Meghans bryllup. Foto: POOL

»Efter vores børn blev født, blev der sendt nogle beskeder og gaver, men jeg må sige, jeg er en smule bange.«

»Jeg tænker, det er ren frygt. Jeg er bange for at bryde igennem de mure, der måtte være, for at vi kan snakke sammen,« fortæller Patrick J. Adams.

Hertuginde Meghan forsvandt som bekendt fra skærmen – i hvert fald i underholdningsbranchen – da hun og prins Harrys forhold begyndte at udvikle sig til noget seriøst.

Men inden længe vender hun tilbage til branchen. Godt nok mest bagved kameraet.

Hun og prins Harry har nemlig underskrevet en mangeårig kontrakt med Netflix. Parret har nemlig skabt et produktionsselskab, der skal lave dokumentarer, spillefilm og børneprogrammer for streaming-giganten.

Både Harry og Meghan vil optræde i flere dokumentarprogrammer, men hertuginden har allerede nu understreget, at hun ikke har planer om at vende tilbage til tilværelsen som skuespiller.