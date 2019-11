Selv er Samantha Markle ikke bleg for at give sin mening til kende, når hun skal udtale sig om sin verdensberømte søster.

Alligevel siger Markle nu, at de kommentarer, som hun modtager på sociale medier, er overvældende.

»Der er mennesker, som er mentalt ustabile, som tager tingene til et ret irrationelt niveau med trusler, og så bruger de al deres tid døgnet rundt på at være besat af mig,« siger halvsøsteren til mediet Fox13. Markle er dog selv kendt for at have været meget åbenmundet.

Hun har nemlig både kaldt sin søster for 'hertuginde nonsens', og så har hun skrevet, at prins Harry er et skvat.

Nu er hun selv den, der er mål for kritik.

»Vi bliver nødt til at være voksne og være enige om at være uenige. Bare fordi man ikke synes om nogen eller det, de siger, så betyder det ikke, man skal mobbe dem. Jeg synes ikke, det er rigtigt, at de skal have lov til at være anonyme bag en 'avatar'.«

Hvor hun selv synes, at kritikken er for hård, er der altså også folk, der har fundet hendes udtalelser grænseoverskridende.

Politidistriktet 'The Polk County Sheriff’s Office' i delstaten Florida i USA bekræftede sidste år, at de havde modtaget en anmeldelse af hendes udtalelser.

De sagde i den forbindelse, at de havde gang i en længere efterforskning. Den kører stadig i dag.

Hvis man skal tage Samantha Markles ord for gode varer, så ønsker hun dog bare, at hendes søster og hendes far, som også har haft et offentligt brud og kontroverser i medierne, finder sammen og får lagt deres stridigheder bag dem.

»Jeg ville gerne have, at de mødtes, og at hun sagde 'wow, mit liv blev fanget i en mediestorm, men far, jeg elsker dig. Jeg er ked af at dette skete,« siger Samantha Markle til FOX 13 om ønskerne til sin søsters forhold til deres far.

Samatha Markle er syv år ældre end sin lillesøster, og de to har kun samme far.