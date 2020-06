En voldsom debat kører i disse dage på sociale medier, og en af hovedrollerne udfyldes af Jessica Mulroney, som royale tilhængere nok vil genkende som hertuginde Meghans bedste veninde.

Mulroney har truet og været ufølsom over for en sort canadisk kvinde, lyder anklagen, og nu undskylder hun. Men sagen stopper ikke der.

For stylisten Jessica Mulroney har nemlig mistet sit job som ekspert på tv-showet 'Cityline', der er det program rettet mod kvinder, som har kørt i længst tid på canadisk tv, skriver Daily Mail.

Sasha Exeter, som er den anden hovedperson i kontroversen, og den sorte kvinde, som Mulroney truede, er en populær influencer, og hun brugte sin platform til at opfordre andre succesfulde internetpersonlingheder til at vise deres sympati med de sortes side i kampen mod racisme.

Her ses Meghans svigerinde, hertuginden af Cambridge sammen med Jessica Mulroney og blomsterpigerne ved prins Harry og Meghan Markles store bryllup i 2018. Foto: Jane Barlow Vis mere Her ses Meghans svigerinde, hertuginden af Cambridge sammen med Jessica Mulroney og blomsterpigerne ved prins Harry og Meghan Markles store bryllup i 2018. Foto: Jane Barlow

Noget, som hun siger, Jessica Mulroney tog personligt, og som startede diskussionen imellem de to.

Sasha Exeter, der tidligere omgikkes hertuginde Meghans veninde, fortæller, at diskussionen varede i en uge, og at det kom så vidt, at Jessica Mulroney sagde, hun ville komme efter Sasha Exeters forretningsforbindelse og mulighed for indkomst.

Det hele kulminerede med, at Exeter lagde en video på Instagram torsdag, hvor hun lagde sit syn på sagen og flere af Jessica Mulroneys udtalelser tilgængelige for verden at se.

»Jeg citerer: 'Jeg har også talt med firmaer og mennesker om den måde, du har behandlet mig uretfærdigt. Du tror, din stemme betyder noget, men den betyder kun noget, hvis du deler den med venlighed og omsorg til dem, der bare prøver at lære',« fortæller Sasha Exeter, at Mulroney skrev til hende i en besked.

Vis dette opslag på Instagram I’ve been silent. Not anymore!⁣ ⁣ I’m used to being so transparent on this platform. I think it’s the main reason why most of you follow me. Today, I’m opening up about something that has been haunting me for the last week. I have felt like a complete fraud fighting for racial equality and using my voice openly here, while letting a white woman silence mine behind closed doors. In sharing this very personal story, I know that I am risking a lot. Opening myself up to criticism, bullying and potential ramifications with my job in this space. However, I must speak my truth. Enough is enough. Hopefully my voice will be heard by many and help change things for the next generation and for my daughter Maxwell... because I will be dammed if my child ever has to deal with this level of ignorance. Et opslag delt af SoSasha (@sashaexeter) den 10. Jun, 2020 kl. 4.37 PDT

En besked, der fik den enlige mor til at bryde tavsheden og nu har fået tv-stationen CTV til at droppe deres samarbejde med Mulroney.

Jessica Mulroney, der er gift med Ben Mulroney, søn af den tidligere canadiske premierminister Brian Mulroney, startede i første omgang med at skrive en undskyldning under den video, som Sasha Exeter lagde på Instagram.

Vreden var dog ikke helt væk, hvis man skal tro Sasha Exeter. For i sin indbakke modtog hun nemlig endnu en besked fra Mulroney, hvor der bare stod 'Søgsmål om bagvaskelse. Held og lykke'.

Efter sin fyring har Jessica Mulroney dog ændret sin mening igen og siger, at hun fuldt ud forstår tv-stationens valg, og at hun har meget at lære.

'Jeg respekterer beslutning taget af CTV og har bestemt mig for at trække mig tilbage fra mine professionelle forpligtigelser nu. Jeg vil tage mig tid til at reflektere, lære og fokusere på min familie,' lyder det fra Jesssica Mulroney på hendes Instagram-profil, hvor hun uddyber:

'Jeg vil også bruge muligheden til at undertsrege, at jeg ikke har nogen intentioner om at tage det her rettens vej. Jeg var forkert på den, og det er jeg helt oprigtigt ked af det.«

Jessica Mulroney er kendt verden over som en af prins Harrys kones bedste veninder. Hendes børn var med til at bære Meghans kjole ved det store royale bryllup i 2018.

Derfor lyder det ligeledes fra Sasha Exeter, at hun studsede over, hvorfor man ikke hørte noget fra hendes side midt i den store kamp mod racismen, der hærger i disse dage. Hun kalder hertuginde Meghan for 'en af de bedst kendte sorte kvinder i verden'.

Hun understreger dog i videoen, at hun ikke siger, Jessica Mulroney er en racist, men at hun til gengæld er et helt klart eksempel på en hvid person, der misbruger sine privilegier.