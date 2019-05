Hertuginde Meghan af Sussex er blevet fulgt i tykt og tyndt af pressefotograferne, efter det engelske kongehus annoncerede hendes graviditet.

Man kan derfor følge hendes udvikling fra en knap synlig bule på maven til højgravid.

Billederne er mange, og når man er en del af det engelske kongehus, er udvalget af ventekjoler også bredere, end man ville se det ved mange andre kvinder, der venter sig.

Kalenderen viste 15. oktober, da Meghan og Harry, hertuginde og hertug af Sussex, afslørede, at de ventede deres første barn.

Rygterne begyndte, efter hertuginde Meghan deltog i prinsesse Eugenies bryllup i oktober 2018. (Photo by Gareth Fuller / POOL / AFP) Foto: GARETH FULLER Vis mere Rygterne begyndte, efter hertuginde Meghan deltog i prinsesse Eugenies bryllup i oktober 2018. (Photo by Gareth Fuller / POOL / AFP) Foto: GARETH FULLER

Kort tid inden afsløringen var der allerede begyndt at florere rygter om, hvorvidt hertuginden var gravid ud fra hendes valg af tøj.

Det var i særdeleshed en mørkeblå åbentstående frakke af designermærket Givenchy, som hertuginden bar ved prinsesse Eugenies bryllup, der fik rygterne til at svirre.

Og så blev sløret senere løftet for den glædelige nyhed: 15 oktober 2018 delte det engelske kongehus nyheden om, at det ville blive et medlem rigere.

På en rejse til Australien, der fandt sted i dagene efter afsløringen, begyndte hertuginden så at vise sin babybule frem.

16. oktober 2018 blev hertuginde Meghan og hertug Harry af Sussex budt velkommen i Sydney. REUTERS/Phil Noble/Pool Foto: PHIL NOBLE Vis mere 16. oktober 2018 blev hertuginde Meghan og hertug Harry af Sussex budt velkommen i Sydney. REUTERS/Phil Noble/Pool Foto: PHIL NOBLE

Her bar hun en stram hvid kjole, første gang hun var ude. Det skete, da hertugparret blev budt velkommen af deres værtspar i Sydney.

I november kunne man se Meghan i en kjole, som virkelig viste, at graviditeten var skredet frem.

Kjolen, som hun bar, da parret var ude og fejre seks måneders ægteskab, fik masser af ros i England.

Senere, i december, kunne man nyde synet af en smuk hertuginde, som dukkede op i en blomstret kjole og grå frakke.

19. november fejrede Prins Harry og hans hustru seks måneders ægteskab ved at tage til Royal Variety Performance, som er et velgørende show. (Foto Ian Vogler / forskellige kilder / AFP) Foto: IAN VOGLER Vis mere 19. november fejrede Prins Harry og hans hustru seks måneders ægteskab ved at tage til Royal Variety Performance, som er et velgørende show. (Foto Ian Vogler / forskellige kilder / AFP) Foto: IAN VOGLER

Sættet med den blomstrede kjole og frakken blev båret ved et besøg hos en velgørende organisation, der driver et plejehjem.

Kjolerne, som hertuginden har brugt, er ikke altid dyre.

For eksempel viste hun sig i en stram lys kjole, som ikke kostede meget.

Den var nemlig fra H&M's ventetøjsserie ved navn MAMA. Det skriver bladet Marie Claire.

Meghan, hertuginde af Sussex, besøger en velgørende organisation i december. REUTERS/Toby Melville Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Meghan, hertuginde af Sussex, besøger en velgørende organisation i december. REUTERS/Toby Melville Foto: TOBY MELVILLE

Januar var den måned, hvor hertuginden afslørede, hvor langt hun var henne.

Det skete ved et besøg i den engelske by Birkenhead.

Derefter var det kun at vente og se frem mod april og starten af maj, hvor barnet forventedes at komme.

I februar tog hertugparret på et officielt besøg til Marokko, selv om Meghan var ved at være syv måneder henne.

Midt i januar 2019 besøgte hertuginden et dyreinternat. Ved besøget bar hun en kjole fra H&M's ventetøjsserie MAMA. Eddie Mulholland/Pool via REUTERS Foto: POOL Vis mere Midt i januar 2019 besøgte hertuginden et dyreinternat. Ved besøget bar hun en kjole fra H&M's ventetøjsserie MAMA. Eddie Mulholland/Pool via REUTERS Foto: POOL

Og den allersidste gang, man kunne se hertuginde Meghan af Sussex inden fødslen, var, da hertugparret var ude og vise deres respekt for ofrene for det terrorangreb, som ramte New Zealand i marts.

Derfor endte sidste ventetøjs-outfit med at være i den afdæmpede afdeling.

Det var i marts. Siden har der ikke været billeder af hertuginden fra officielle arrangementer.

Hendes amerikanske mor kom til England i midten af april, og derefter så offentligheden ikke meget til Meghan.

Hertuginde Meghan rejste i februar, selv om hun var ved at være syv måneder henne. Facundo Arrizabalaga/Pool via REUTERS Foto: POOL Vis mere Hertuginde Meghan rejste i februar, selv om hun var ved at være syv måneder henne. Facundo Arrizabalaga/Pool via REUTERS Foto: POOL

Hertugen og hertuginden var ude og mindes ofrene for massakren i New Zealand, som fandt sted i byen Christchurch i marts 2019. EPA/ANDY RAIN Foto: ANDY RAIN Vis mere Hertugen og hertuginden var ude og mindes ofrene for massakren i New Zealand, som fandt sted i byen Christchurch i marts 2019. EPA/ANDY RAIN Foto: ANDY RAIN

Den nyfødte dreng er både hertugen og hertugindens første barn, som de får knap et år efter deres storslåede bryllup, der blev holdt på Windsor Castle.

Barnet bliver den syvende i arvefølgen til den engelske trone.

Far og mor, hertugen og hertuginden af Sussex, er flyttet til Frogmore Cottage, skriver magasinet Elle.

Frogmore Cottage er et landsted, de har fået foræret af den engelske dronning.