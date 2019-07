Hertuginde af Sussex, Meghan, er blevet inviteret til at være gæsteredaktør på den britiske udgave af bladet Vogues september-udgave.

Og selvom det traditionelt set er kendt for at være årets største modeudgivelse, så kommer det ikke til at være moden, man fokuserer på i dette blad.

Hertuginde Meghan og British Vogues chefredaktør Edward Enninful er gået sammen om, at denne udgivelsesforside skal være spækket med femten ansigter på femten inspirerende kvinder, som på hver deres måde forsøger at gøre verden til et bedre sted.

På forsiden kan man blandt andet finde klimaaktivist Greta Thunberg, skuespiller Salma Hayek og diversitetsforkæmper Sinead Burke. De femten kvinder er også afbilledet inde i bladet, hvor de kigger tilbage på én, som hvis man ser sig i et spejl - så man kan føle sig som en del af bevægelsen.

I skabelsen af dette særlige nummer havde hertuginden særlige krav til, hvad bladet skulle indeholde.

Foruden at det skulle byde på de her inspirerende kvinder, som var ansigter på 'Forces for change', som temaet for bladet er, så nægtede den royale kvinde selv at være med på forsiden.

Et billede af hende sammen med de andre, mente hun var for 'pralende'.

I det hele taget tog hertuginde af Susssex sin opgave alvorligt, og der blev stillet krav til dem, hun arbejdede med.

September-udgivelsen har temaet 'Forces for change'. Foto: Handout . Vis mere September-udgivelsen har temaet 'Forces for change'. Foto: Handout .

For eksempel fik fotografen at vide, at hertuginden havde sagt 'jeg vil se fregner!' Og det var Peter Lindbergh, som fotografen hedder, kun glad for, for han er vild med at få fregner med på billeder, siger han.

Det virker til, at prins Harrys kone har nydt arbejdet med British Vogue. Hun skriver i en officiel meddelelse:

'Disse sidste syv måneder har været en berigende proces, at målrette og kollaborere med Edward Enninful for at tage årets mest læste modeudgave og styre det mod et fokus på værdier, gode sager og mennesker, der gør en forskel i verden i dag.'

Med dette nummer har hertuginden valgt de kvinder, som hun selv bliver inspireret af. Hun er den første gæsteredaktør på septemberudgaven i 103 år.