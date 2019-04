Hertugen og hertuginden af Sussex venter deres første barn, og mange fans af det engelske kongehus følger spændt med.

Nu er prins Harry og hans kone hertuginde Meghan dog kommet med en udmelding til dem, der ønsker at give parrets kommende barn en gave.

De ønsker nemlig, at man i stedet for at give dem en gave, sender penge til nogle helt andre mennesker.

Fire helt særlige sager, har de udvalgt, som hertugen og hertuginden ønsker, folk skal donere til.

Vis dette opslag på Instagram What an incredibly special surprise the grassroots led #globalsussexbabyshower was last Sunday! The Duke and Duchess of Sussex are immensely grateful for the outpouring of love and support in anticipation of the birth of their first child. In lieu of sending gifts, the couple have long planned to encourage members of the public to make donations to select charities for children and parents in need. If you already made a donation, the couple send you their greatest thanks. If you are thinking about it, they ask that you kindly consider the following organisations they’ve selected, which we will highlight here over the next few days: @thelunchboxfund @littlevillagehq @wellchild @baby2baby The Duke and Duchess remain appreciative for your warm wishes and kindness during this especially happy time in their lives! Thank you for sharing the love Et opslag delt af The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) den 5. Apr, 2019 kl. 8.17 PDT

I et opslag, som det royale par lagde på Instagram fredag, fortæller de, at de ønsker, at folk giver penge til fire organisationer, som kæmper for at give udsatte børn og deres forældre bedre forhold.

»Hertugen og hertuginden forbliver taknemmelige for jeres varme og venlighed ved denne særligt lykkelige periode i deres liv. Tak for at dele jeres kærlighed,« står der sammen med opslaget.

Parret har dog allerede modtaget gaver til den lille, så det er ikke alle, der har nået at modtage budskabet om velgørenheden.

Avisen The Telegraph skriver, at på parrets rejse til Australien, der fandt sted i efteråret, modtog de for eksempel 97 tøjdyr og 146 børnebøger. Det viser officielle registre over de gaver, som de kongelige modtager.