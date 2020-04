Som barn spillede Phillip Faber med i en af tidens allermest populære film.

Men selv om han følte sig som den sejeste verdensstjerne dengang, så er datidens magi forduftet fra den 'Morgensang'-aktuelle komponist og dirigent, der ikke længere bliver genkendt fra filmsuccesen 'Bølle-Bob' fra 1998.

»Nej, nej, nej, der er ingen, der har nævnt ‘Bølle-Bob’ i mange, mange år. Nærmest, siden jeg lavede det. Jeg har jo fået skæg og briller og gør alt, hvad jeg kan,« smiler Phillip Faber.

Iført lædervest spillede den dengang 14-årige Phillip Faber rollen som Leslie, der i det overraskende glade musicalnummer 'En ulækker fyr' sang om at have oplevet svigt i barndommen og om at være vokset op i 'en baggård og en pornoklub'.

At 35-årige Phillip Faber ikke bliver genkendt i dag, undrer B.T.s journalist, som selv voksede op med 'Bølle-Bob' og husker filmen som én, alle børn så mindst én gang i løbet af 00'erne.

»I know! Men har du set den for nylig? Det må du aldrig gøre. Du må love mig, du ikke ser den. Man må aldrig vende tilbage til film og tv, man forgudede i sin barndom,« griner Phillip Faber, der selv har sat 'Bølle-Bob' på i sit voksenliv.

»Tempoet, stilen og manuskriptet, som har store reminiscenser til 70’erne, hvor den oprindeligt er skrevet. Allerede da vi lavede den, virkede den lidt altmodisch. Den holder nok ikke i dag, lad os bare sige det sådan. Men den havde sin tid, og den var godt nok stor dengang, det skal den have,« siger han.

»Det var en kæmpe landeplage. Vi troede jo, vi var verdensstjerner. Hold fast, vi havde det sjovt.«

Phillip Faber og Amalie Dollerup som henholdsvis 14- og 12-årig. Foto: BAX LINDHARDT Vis mere Phillip Faber og Amalie Dollerup som henholdsvis 14- og 12-årig. Foto: BAX LINDHARDT

»Rejste landet rundt og lavede koncerter efter filmen, som i øvrigt solgte platin, og jeg ved ikke hvad. Det var dengang, et VHS-bånd kunne sælge. Det var tider,« siger Phillip Faber, der knyttede så tætte bånd til sine medskuespillere, at han i en periode dannede par med den to år yngre Amalie Dollerup, der havde rollen som Sara – hende med 'Lillebror'.

Modsat barndomskæresten, der i dag har stor succes med 'Badehotellet', valgte den dengang 14-årige Phillip Faber dog at lægge skuespillet på hylden kort tid efter succesen.

»Jeg tænkte, jeg skulle være skuespiller, indtil jeg fandt ud af, at alle, jeg overhovedet kendte, ville være skuespillere. Så gad jeg ikke. Det var for mainstream. Og jeg fandt ud af, at jeg kunne skrive musik. Det må være noget særligt, tænkte jeg. Gudskelov, for det første var nok aldrig blevet til noget.«

Phillip Faber fortrak derfor fra teaterscenerne, som han ellers havde betrådt hele sin barndom, og forfulgte en karriere som klassisk musiker.

Phillip Faber i 'Morgensang med Phillip Faber'. Foto: Mikkel Suppras Vis mere Phillip Faber i 'Morgensang med Phillip Faber'. Foto: Mikkel Suppras

I 2011 blev han uddannet komponist fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og dimitterede tre år senere som dirigent fra Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Allerede mens han studerede, blev han chefdirigent for DR's pigekor og er desuden vært på 'Den klassiske musikquiz' på DR2.

Derudover kan han til november krydse endnu en ting af på listen, når han får en melodi med i den nye udgave af Højskolesangbogen.

Phillip Fabers baggrund og CV ligger nok langt fra det, hans 'Bølle Bob'-karakter, Leslie, ville have, hvis man kunne besøge ham i dag.

Phillip Faber, komponist og dirigent og tidligere barneskuespiller. Siden 2013 har han været chefdirigent for DR Pigekoret og siden 2016 kunstnerisk ansvarlig for Malko Dirigentskolen. For tiden kan han opleves på DR TV hver morgen, hvor han samler danskerne til morgensang. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Phillip Faber, komponist og dirigent og tidligere barneskuespiller. Siden 2013 har han været chefdirigent for DR Pigekoret og siden 2016 kunstnerisk ansvarlig for Malko Dirigentskolen. For tiden kan han opleves på DR TV hver morgen, hvor han samler danskerne til morgensang. Foto: Bax Lindhardt

Og komponisten, der som voksen blandt andet har vundet DR's sprogpris for sit formfuldendte sprog, kan da også godt undre sig over, at det var ham, der fik rollen som Leslie, som med den klareste røst og masser af vibrato sang om, hvordan hans ‘far forsvandt’, da han blev født, og ‘mor hun gik til bunds i sprut og piller’.

»Jeg søgte ikke nogen speciel rolle, så jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg blev ‘en ulækker fyr’. Hvis man lægger mærke til det, så har jeg nok den mest tydelige diktion af en gadedreng, som du nogensinde har hørt. Der er et eller andet galt der,« griner Phillip Faber.

Og hvis DR's populære morgensanger skulle få tilbudt et comeback til skuespillet?

»Så ville jeg sige nej. Jeg lever for musikken, og hvis ikke jeg kan have min musikalitet med, så er det ikke mig.«