Onsdag skabte den tidligere 'Vild med dans'-deltager og kroejer, Umut Sakarya, igen opmærksomhed omkring sin egen person, da han postede et billede på Instagram af det, der kunne ligne en fodlænke.

Herefter startede spekulationerne: Var billedet seriøst eller for sjov?

Umut Sakarya fortalte onsdag til B.T., at det ikke var en joke:

»Den er god nok. Jeg har været uartig over en længere periode og skal derfor være under opsyn de næste fire måneder. Jeg må gerne forlade mit hjem, men politiet kan hele tiden se, hvor jeg er.«

Kommentarsporet til billedet var alligevel fyldt med skeptiske folk, der mente, det mere lignede en pulsmåler end en fodlænke, og mange mente, at han havde pulsmåleren på, fordi han skal medvirke i et tv-program.

Alligevel fastholder Umut Sakarya sin forklaring overfor B.T. torsdag:

»Hvordan skal jeg kunne deltage i et program, når jeg ikke må forlade mit hjem? Politiet er her lige nu for at tjekke op på mig, så jeg må løbe igen.«

Hans manager, Mikkel Rubin Väisänen, afkræftede dog hurtigt den forklaring:

»Det kan jeg afkræfte med sikkerhed. Det er en joke. Det er en pulsmåler af en art, og det handler ikke om, at han har fået en straf eller en dom. Som man kan se, er den også lukket med velcro, og det er de rigtige vist ikke.«

Väisänen bekræfter derudover, at pulsmåler omkring foden skyldes, at Umut Sakarya skal deltage i et nyt tv-program:

»Han skal være med i et nyt tv-program, og optagelserne har været i gang i omkring fem uger. Programmet handler om at få noget motion, og det får premiere i det nye år. Mere kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt.«

Manageren tilføjer, at det er Umut Sakaryas stil at lave sjov med noget, som andre ikke finder sjovt. Folk skal bare huske på, at det er kærligt ment.

Kroejeren har nu afsløret sandheden bag hans kontroversielle Instagram-billede.

Afsluttende fortæller Mikkel Rubin Väisänen, at han ikke synes, at Umut Sakarya har løjet. Han har bare fortsat den joke, han startede på det sociale medie:

»Man kan godt sige, at han har været uartig, fordi han har spist for meget. Derfor er han under overvågning i de næste måneder i forbindelse med programmet.«

Efter managerens afkræftelse af den originale forklaring, prøvede B.T. at få en ny kommentar fra Umut Sakarya. Han fastholder sin originale forklaring:

»Jeg har ingenting sagt til min manager, fordi folk ikke skal vide, hvad det handler om. Han lyver, hvis han siger, det er en joke,« siger Umut Sakarya.

Pudsigt nok måtte Umut Sakarya ifølge egen forklaring gerne forlade sit hjem onsdag. Men altså ikke torsdag. Og nu behøver han ikke rode rundt i sine forklaringer mere:

Trods sin stædighed erkender kroejeren torsdag-eftermiddag, at der er tale om en pulsmåler, og det hele var altså for sjov. Det skete i en video, som han har lagt op på sin Instagram-profil med teksten: 'Derfor har jeg fået fodlænke på'.

Videoen viser Umut Sakarya i fællesskab med en personlig træner, der står og råber af ham, mens han kæmper for at komme i bedre form.

Den landskendte kroejer deltager ikke i 'Vild med dans'-finalen 29. november i Horsens.