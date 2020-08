Han vil egentlig ikke have, du skal høre dem. Men hoster du op med 82.000 kroner, så har du måske alligevel mulighed for at lytte til en række uudgivede sange, som Ed Sheeran indspillede som 13-årig.

Sangene, der har titler som 'Moody ballad of Ed', 'Celebrity' og 'Addicted', har den 29-årige verdensstjerne selv indspillet og brændt ned på en cd i fordoms tid. Albummet fik titlen 'Spinning man', og fra sin computer lavede han 20 kopier.

Én af disse er nu til salg hos auktionshuset Omega Auctions, hvor den er vurderet til at gå for mellem 41.000 og 82.000 kroner.

Ed Sheeran har selv fortalt om de hemmelige optagelser. Det gjorde han i følge Berkshire Live i sin selvbiografi 'Ed Sheeran: A visual journey' fra 2014.

Her fortæller han, at cd'en blev indspillet i 2004, og at han selv havde lavet albumcoveret til cd'en, som indeholdt 14 sange, der 'allesammen rimede', som han skriver.

»En af teksterne lød: 'I’m a typical average teen if you know what I mean' (jeg er en typisk, gennemsnitlig teenager, hvis du forstår, hvad jeg mener, red.) Der findes omkring 20 udgaver af 'Spinning man', og jeg har de 19. Jeg vil ikke have, at andre får fingrene i dem.«

Men det kan man altså nu. Den 20. udgave blev nemlig givet til en ven af familien, som tak for, at han måtte sove på vedkommendes sofa i en periode, hvor han sparede sammen til at forfølge sin drøm om en musikkarriere.

Det er broderen til denne ven, Kevin, som nu har fundet albummet i en gammel skuffe.

»På dette tidspunkt var Ed Sheeran blot en lille, rødhåret gademusikant, og han tænkte ikke videre over det. Han vidste nok ikke, at han ville ende med at blive en af verdens største popstjerner,« siger 48-årige Kevin, der ikke vil have sit efternavn frem.

»Sangenes kvalitet er virkelig høj, og jeg ver chokeret over, hvor god han var på el-guitar. Det lyder til tider som Eric Claptron. Jeg spiller selv guitar. Når han spiller sådan i en alder af 13, så må han have været meget talentfuld lige fra begyndelsen,« siger sælgeren, som formentlig kan se frem til en stor pose penge for sit heldige fund.

Ed Sheeran fortalte ikke selv om sangenes kvalitet, da han i 2014 fortalte om albummet, som han altså ikke håber, nogen hører. Han fortæller til gengæld, hvor inspirationen til teksterne kom fra.

»De fleste af sangene var om en pige, der hed Claire. Hun var min første kærlighed, da jeg var 13. Det var en uskyldig kærlighedsaffære, og vi holdt kun hinanden i hænderne, men det varede i et godt stykke tid. Så kom min første ulykkelige kærestesorg. Når jeg tænker tilbage, var det ikke så slemt, men på det tidspunkt var jeg knust. Da hun forlod mig, skrev jeg en masse sange på den bekostning - mine første kærlighedssange.«