Den første del af Jasmins graviditet var ikke, som hun havde forventet.

I sidste uge afslørede Jasmin Melina, som deltog i sidste års ‘Paradise Hotel’, at hun venter sit første barn med kæresten Fredrik. Men indtil nu har graviditeten ikke været en dans på roser, og det kom bag på hende.

'Hvor ville jeg ønske, at jeg havde hørt om flere gravide, som havde det som mig. Vi lever i 2018, og her bliver virkeligheden pakket ind i et glansbillede og smidt på de sociale medier,' skriver hun på sin blog og fortsætter:

'De første 12 uger lå jeg morgen, middag, aften OG nat med hovedet ned i toilettet og kunne slet ikke overskue tanken om, hvis det skulle forsætte i 9 måneder. Nogle nætter kunne jeg slet ikke sove for kvalmen, og så græd jeg bare. Jeg kan huske, at Fredrik spurgte en nat, om jeg havde fortrudt det, at vi skulle have et barn, fordi jeg var så ked af det.'

Selvom Jasmin ikke havde fortrudt og understreger, at lykkefølelsen var mindst lige så konstant som kvalmen, så var hun ikke forberedt på, at det ville føles som tre måneder med tømmermænd.

Den voldsomme kvalme betød, at Jasmin måtte sætte sin uddannelse som personlig træner på stand by og lytte til sin krop. Hun kunne heller ikke træne, som hun var vant til tidligere, og hun måtte i det hele taget erkende, at selvom det ikke er en sygdom at være gravid, så kan det godt føles sådan, når man har det så skidt, som nogle kvinder har.

Heldigvis er det nu blevet bedre, og hun har ikke længere den voldsomme kvalme. Læs hele Jasmins blogindlæg om den første tid af graviditeten HER.

Denne artikel er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.