Kassedame, supermodel, forfatter og psykolog. Forlovet med en verdensberømt popstjerne. Gift med en dansk. Renée Toft Simonsen har om nogen været vidt omkring i sit 53-årige liv. Men nu er hun klar til at indlede endnu et nyt og spændende kapitel i sit liv, afslører hun på Instagram.

'Så er er der gjort klar til min første klient,' skriver hun under et billede af sit kontor og fortsætter:

'Jeg glæder mig til at prøve at heale her på mit lille kontor. I 15 år har jeg mediteret og healet på kurser hos Helen Gamborg og Erik Mikkelsen, idag tager jeg første skridt alene...'

Parret er to af mange behandlere, der afholder alternative kursusforløb på Vorre Østergaard Kursuscenter i Skødstrup.

Ifølge deres hjemmeside, er 'formålet med vores arbejde at støtte og inspirere den enkeltes indre helhedsproces, at give denne et spirituelt sigte og at åbne for en integration af spiritualiteten i det daglige liv.'

Og nu har de altså fulgt Renée Toft Simonsen på vej. Til et nyt liv.

Om det bliver ligeså succesfuldt som hendes tidligere hverv, må tiden vise.

I flere af sine bøger - herunder den seneste 'Jeg er f*cking hot' - har hun generøst delt ud af sig selv og sit liv. Og nu deler hun altså også sine healende hænder med verden.