Det er allerede nu muligt at booke et ophold hos Linse Kessler i Spanien.

Netop nu er Realityportalen på besøg hos Linse Kessler i Spanien, hvor vi har fået lov til at være hendes første gæster på den Bed & Breakfast, hun annoncerede i mandags, at hun er er i færd med at åbne. Linses Bed & Breakfast slår dørene op d. 24. marts, men allerede nu er det muligt at booke sin ferie hos Linse.

Og hvis man er vild med ‘Familien fra Bryggen’, vil man også være vild med Linses Bed & Breakfast, hvor en del af værelserne er opkaldt efter familiemedlemmerne. I højsæsonen er det kun muligt at leje værelser i hele uger, mens man i lavsæsonen godt kan leje et værelse for en enkelt eller flere dage. Det er også muligt at leje hele huset. Huset består af 7 dobbeltværelser og en lejlighed.

LÆS OGSÅ: Linse flytter til Spanien: Dét betyder det for ‘Familien fra Bryggen’

En ting man dog ikke skal regne med at slippe for hos Linse er hovedpersonen selv, hun kommer nemlig til at være på sin Bed & Breakfast i hele perioden, hvor den er åben for besøgende. Og hun garanterer for, at hun kommer til at snakke så meget, at folk vil “flygte” til stranden, så man kommer til i bogstaveligste forstand at holde ferie med og hos Linse.

Men hvad koster det så at bo hos Linse? Husets dyreste værelse er en lejlighed ved navn ‘Linse’, som er ved at blive bygget, og den står først klar 1. maj. Den koster 18.000 i højsæsonen, som er 2. juni-25. august, og 15.000 i lavsæsonen for en uge. Lejligheden er til 4 personer. De øvrige værelser koster mellem 8.500 og 13.000 for en uge i højsæsonen. I lavsæsonen koster værelserne mellem 6.500 og 11.000.

SE BILLEDERNE: Sådan fejrede ‘Bryggen’-familien Albas fødselsdag

Af hensyn til gæsterne er det ikke tilladt at tage husdyr med på hotellet, og Linses to hunde, Jytte og Chino, bor heller ikke på hotellet. Linse har nemlig lejet et hus i nærheden, hvor hun bor sammen med sine hunde. Hun kommer over på sin Bed & Breakfast om morgenen og tager tilbage til sit eget hus igen om aftenen, og hun vil ikke udelukke, at hundene også kigger forbi af og til, hvis gæsterne er interesserede i det.

Når sæsonen er slut, vender Linse hjem til Danmark og laver de talkshows, som hun allerede nu har lovet sine fans, der vil komme til efteråret. Hvis man gerne vil vide mere eller booke et ophold hos Linse, kan man skrive til booking@linse.dk.

Læs mere om Linses projekt i næste uges nummer af HER&NU, hvor man også kan se alle billederne fra Linses Bed & Breakfast

LÆS OGSÅ: Geggo og Cengiz: Linse har sindssyge planer i Spanien

LÆS OGSÅ: Lagde du mærke til det? Geggo i vild forvandling til ZULU Awards

Følg med på vores Facebookside og vores Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk