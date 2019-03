Prins Harry er selvfølgelig den vigtigste mand i Meghan Markles liv, men han er ikke den eneste.

Markus Anderson, der arbejder som 'højre hånd' for hertuginden, er også en af hendes tætteste venner.

De er så tætte, at Meghan Markle kalder ham for onkel til sine to hunde.

Det skriver The Sun.

Men hvem er Markus Anderson, der både var med til hertugindens 'baby shower' og stod ved hendes side, da hun første gange viste sig offentligt med prins Harry i hånden i 2017?

Markus Anderson, der er født i Canada, var ved at opstarte Soho House, som er en eksklusive klub for folk i den kreative industri, i Toronto.

Meghan Markle har været medlem af Soho House længe og mødte den 41-årige Markus Anderson første gang tilbage i 2001, da hun var i Toronto for at filme første sæson af tv-serien Suits.

Han blev selv medlem, da han som 18-årig flyttede til London og fik job som tjener i en af klubbens restauranter.

Markus Anderson og Izzy May ankommer til prins Harry to Meghan Markle's bryllup ved St George's Chapel, Windsor Slot den 19 maj 2018. Foto: POOL Vis mere Markus Anderson og Izzy May ankommer til prins Harry to Meghan Markle's bryllup ved St George's Chapel, Windsor Slot den 19 maj 2018. Foto: POOL

De to blev hurtigt gode venner, og kort tid efter de mødtes første gang, skrev den daværende skuespiller på sin hjemmeside:

'Hvad skulle jeg gøre ude dig min elskede, støttende og uendeligt sjove ven?? Jeg ved det... Jeg ville kede mig og livet ville være uendeligt mindre interessant. Jeg elsker dig SÅ meget.'

Markus Anderson har introduceret Markle til en række rige og magtfulde mennesker. Blandt andet hendes nu tætte venner George og Amal Clooney.

Han har også sørget for at Meghan Markle og Prins Harry har haft et romantisk sted at overnatte, når de har været i London og Toronto.