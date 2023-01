Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I et år har kendisparret Nick Jonas og Priyanka Chopra formået at holde deres datter, Mati Maries, ansigt skjult for offentligheden.

Sådan er det ikke længere.

Mandag blev hun nemlig vist frem offentligt for første gang, da The Jonas Brothers modtog en stjerne på Hollywood Walk of Fame.

Det skriver Daily Mail og viser billeder fra begivenheden.

Og her er hun så, Malti Marie Chopra. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Og her er hun så, Malti Marie Chopra. Foto: MARIO ANZUONI

Malti Marie sad nemlig på sin mors skød på forreste række. Og i sin takketale var der både en hilsen til Priyanka Chopra og lille Malti Marie.

»Til min smukke kone, du er det rolige i mit vanvid, klippen i stormen og jeg elsker at være gift med dig,« lød det fra Nick Jonas, der fortsatte:

»Malti Marie jeg kan ikke vente med at komme tilbage hertil sammen med dig om femten år og gøre dig forlegen foran dine venner.«

30-årige Nick Jonas og 40-årige Priyanka Chopra blev i januar sidste år forældre, da de afslørede, at datteren var kommet til verden gennem en rugemor.

Her ses de tre ægtefæller til The Jonas Brothers. Fra venstre: Danielle Jonas, gift med Kevin Jonas, Sophie Turner, gift med Joe Jonas og Priyanka Chopra med lille Malti Marie. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Her ses de tre ægtefæller til The Jonas Brothers. Fra venstre: Danielle Jonas, gift med Kevin Jonas, Sophie Turner, gift med Joe Jonas og Priyanka Chopra med lille Malti Marie. Foto: MARIO ANZUONI

Og kun få måneder senere delte Nick Jonas intime detaljer om Malti Maries første levetid, der indebar 100 dage på hospitalet.

'Hver families rejse er unik og kræver en stor del tro. Vi har haft nogle udfordrende måneder, men det, der står helt klart, er, hvor vigtigt og perfekt hvert øjeblik er,' skrev han i et opslag på Twitter.

Siden udskrivelsen af hospitalet har Nick Jonas og Priyanka Chopra været flittige til at holde datterens ansigt skjult for offentligheden.

Hvilket også var tilfældet, da Priyanka Chopra i sidste uge medvirkede som forsidehistorie i britiske Vogue.

Nick Jonas og Priyanka Chopra har været gift siden 2018, hvor de afholdt et tre dages langt bryllup for at hædre både indiske og amerikanske traditioner.