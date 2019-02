Nu viser bloggeren sin nye kæreste frem.

Det var en forelsket og glad Fie Laursen, der i går vendte tilbage til de sociale medier. Her kunne hun fortælle, at hun var blevet forelsket, og efterfølgende bekræftede hun over for Realityportalen, at hun har fået sig en kæreste.

»Jeg kan bekræfte, at jeg har fundet kærligheden – og har fået en fantastisk kæreste. I får ham at se snart,« lød det hemmelighedsfuldt, der ikke havde lyst til at sige mere om kæresten.

Men følgerne skulle ikke vente længe, før den nye kæreste ikke var så hemmelig mere. Han hedder Frederik Skovbjerg, og ifølge Instagram er han 23 år gammel og kommer fra Slagelse.

'Jeg kan ikke længere holde manden hemmelig, som har gjort mig så lykkelig og tryg – og som har været min kæreste i et stykke tid, uden I har vidst det. Jeg har fundet mig en, der heler min fortid og styrker min fremtid – og for det er jeg så taknemlig og lykkelig,' skriver Fie Laursen til et billede af hende og kæresten.

Herunder kan du se hendes nye kæreste:

Vis dette opslag på Instagram Jeg kan ikke længere holde manden hemmelig som har gjort mig så lykkelig og tryg - og som har været min kæreste i et stykke tid uden i har vidst det. Jeg har fundet mig en der heler min fortid og styrker min fremtid - og for det er jeg så taknemlig og lykkelig. @frederik.skovbjerg glædelig valentine, min skat ! I luuuv you 2 the moon n’ back Et opslag delt af Fie Laursen (@fielaursenofficial) den 14. Feb, 2019 kl. 12.26 PST

Vis dette opslag på Instagram Dejligt aften ved søen i godt selskab Et opslag delt af Frederik Skovbjerg (@frederik.skovbjerg) den 18. Jul, 2018 kl. 12.35 PDT

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Frederik Skovbjerg (@frederik.skovbjerg) den 22. Sep, 2018 kl. 9.30 PDT

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk