Den amerikanske rapper A$AP Rocky og to fra hans følge blev torsdag tiltalt for vold i Sverige i kølvandet på et slagsmål, der udspillede sig på åben gade i Stockholm den 30. juni.

Nu afventer stjernen en retssag, og her kan en særlig sms vise sig at blive et vigtigt bevis.

Flere videoer af slagsmålet har floreret i medierne og på sociale medier, og A$AP Rocky har også selv delt indhold på sin egen Instagram-profil.

I en pressemeddelelse torsdag oplyste anklager Daniel Suneson dog, at han også har haft adgang til andet materiale end det, der har været kendt i offentligheden.

Ifølge Aftonbladet er der blandt andet tale om en sms fra en kvinde fra selskabet, hvor der står, at hun så, 'hvordan A$AP Rocky og sikkerhedsvagten tæskede nogen'.

Derudover står der også, at 'Harlem kom ud, tog en tom flaske og smadrede den'.

Aftonbladet skriver, at A$AP Rocky og de to yderligere tiltalte under forhør er blevet spurgt, hvem 'Harlem' refererer til. Alle svarede de, at de ikke vidste, hvem der var tale om. Det vides dog, at A$AP Rocky er opvokset i bydelen Harlem i New York.

I sms-korrespondancen skulle der angiveligt også findes oplysninger om, at en video er blevet redigeret, før den er uploadet til Instagram. Det fremgår dog ikke, om der er tale om A$AP Rockys egen video, han tidligere har delt på sin Instagram-profil.

Den 30-årige verdensstjerne har selv hævdet, at han er uskyldig, og at han og hans slæng handlede i nødværge efter en provokation.

»Det var chikane og forfølgelse og et angreb, inden håndgemænget overhovedet startede,« har A$AP Rocky sagt til politiets forhørsledere ifølge Aftonbladet.

Han har dog også medgivet, at han selv deltog i slagsmålet, da det først var i gang.

»Jeg fik ham ned på jorden. Jeg slog og sparkede,« har han ifølge flere svenske medier sagt til politiet. Han nægter dog, at nogen i hans selskab skulle have anvendt en flaske.

Under et pressemøde torsdag formiddag udtalte den amerikanske rappers forsvarsadvokat, Slobodan Jovicic, at voldstiltalen var forventet.

»Vi forventede det her, og tiltalen følger den linje, anklageren har lagt, så det er ikke en overraskelse, men Rakim (A$AP Rockys borgerlige navn, red.) føler, han handlede i selvforsvar. Han siger, han er uskyldig, og derfor er han meget ked af det. Og jeg er ked af, at han skal igennem det her,« lød det fra forsvaren torsdag.

Han forklarede samtidig, at A$AP Rocky er 'yderst skuffet' over, at hans version ikke bliver hørt.

»Han er mærket af det og længes efter at komme hjem og komme ud,« sagde Slobodan Jovicic på pressemødet.