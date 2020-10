Godser til flere hundrede millioner, heste til tocifrede millionbeløb, kæmpe bilsamlinger i underjordiske garager og anlæggelse af nye golfbaner med jævne mellemrum

Der bliver ikke sparet på meget, når Danmarks rigeste bruger penge på deres hobbyer. Men der er forskel på, hvordan de bruger pengene. Og det er der en særlig grund til, mener en eliteekspert.

Det er næppe tilfældigt, når Danmarks rigeste familie, familien Kirk Kristiansen, der ejer Lego, har kastet kærligheden på godser og dyre heste.

Det er begge dele noget, som man forbinder med aristokrati og magt, beretter eliteforsker Christoph Ellersgaard fra CBS.

Det allermest flashy er at købe en fodboldklub. De gamle rige familier bliver ikke fodboldklubejere. Christoph Ellersgaard, eliteforsker, CBS

»Godser symboliserer magt og et link til historien og en status, der viser, at man er noget særligt,« siger han.

Og at dømme på antallet af godser, som Danmarks rigeste rige ejer, så er der mange særlige personer i vores yndige land.

Familien Kirk Kristiansen er nok den familie, der gennem en årrække har gjort sig mest bemærket med meget dyre køb.

Familieoverhovedet, Kjeld Kirk Kristiansen, ejer det nordøstfynske gods Scheelenborg. Hans ældste datter, Sofie Kirk Kristiansen, har bygget et jagtslot i Klelund Plantage ved Kolding, mens hans to yngste børn, sønnen Thomas Kirk Kristiansen og datteren Agnete Kirk Thinggaard, ejer henholdsvis godset Skovsbo ved Kerteminde samt godset Julianelyst ved Horsens.

Agnete Kirk Thinggaard bruger – ligesom sin far – mange millioner årligt på hestesport.

De to sidstnævnte blev købt for henholdsvis 75 millioner og 108 millioner kroner.

Dertil kommer, at familien Kirk Kristiansen bruger en formue på hestesport. Kjeld Kirk Kristiansen har gennem flere årtier været Danmarks førende stutteriejer med sit stutteri Blue Hors, mens Agnete Kirk Thinggaard er blevet professionel dressurrytter.

Desuden er Kjeld Kirk Kristiansen kendt for at have en stor samling luksusbiler, mens Thomas Kirk Kristiansen har brugt hundredvis af millioner på at lave en luksuriøs golfbane på Fyn.

Også Danmarks tredjerigeste familie – familien Holch Povlsen – bruger penge på både dyre biler, godser og golf.

Anders Holch Povlsen, der overtog sine forældres livsværk, tøjimperiet Bestseller, er kendt for at have fart i blodet, og han har gennem en årrække ejet godset Constantinsborg ved Aarhus.

Hans forældre ejer også et gods, nemlig Gyllingnæs Gods ved Odder.

Anders Holch Povlsen har desuden investeret i golfaktiviteter – ligesom både rigmanden Karsten Ree og den afdøde dynekonge Lars Larsen har.

Anderledes afdæmpet ser det ud, når man ser på Danmarks næstrigeste familie – familien Louis-Hansen – der ejer Coloplast. De lever et mere afdæmpet liv, som offentligheden ikke kender meget til.

Thomas Kirk Kristiansen købte i maj Skovsbo Gods ved Kerteminde på Fyn. Det rummer 20 værelser og har 26 hektar jord. Han har planer om at renovere det totalt og blandt andet bygge ny hestestald, ridebane og ridehal.

Ifølge Christoph Ellersgaard afspejler milliardærernes pengeforbrug, hvilken baggrund de kommer fra.

De såkaldt 'gamle penge', der har været rige i flere generationer, bruger typisk pengene mere afdæmpet og oftere på heste og godser.

Derimod bruger de 'nye penge' – altså rigmænd, der selv har skabt formuerne som Lars Larsen, Karsten Ree og Anders Holck Povlsen – penge på for eksempel golf:

»Typisk vil 'gamle' penge være mindre 'taggy' og 'flashy'. Man vil bruge pengene på noget, der er mere diskret. Helt klassisk vil det være sammenligningen mellem at købe et gods og så at købe den dyreste villa med sortglaseret tag på Hambros Alle,« siger han med hentydning til villaen 'Bella Vista' på Hambros Alle nord for København, der skifter ejer, nærmest hver gang en ny milliardær kommer til.

Mange nyrige har kastet sig over golfsporten. Her ses nu afdøde Lars Larsen i en golfturerning i golfklubben Himmerlands Golf & Spa Resort, som dynekongen ejede. Kronprins Frederik og golfspilleren Thomas Bjørn kom også forbi.

Villaen, der flere gange er udnævnt til Danmarks dyreste, har været ejet af blandt andre den fallerede it-milliardær Erik Damgaard og bokseren Hans Henrik Palm.

»Golf har også været 'gamle penge' engang, men så viste det sig, at man bare kunne købe noget jord og anlægge en golfbane, og så kunne Lars Larsen og Karsten Ree være med,« fortæller Christoph Ellersgaard og tilføjer:

»Jo mere flashy tingene er, jo mere er de knyttet til 'nye penge'. Det allermest flashy er at købe en fodboldklub. De gamle, rige familier bliver ikke fodboldklubejere.«

