Sko, tøj, legetøj, dyner, tøj, tung industri og flyleasing.

Vil du være mangemilliardær, så er ovenstående tilsyneladende gode brancher at kaste sig over.

Det viser Berlingskes liste over Danmarks rigeste, som udgives fredag.

Danmarks rigeste familie – familien Kirk Kristiansen, der ejer Lego – topper med en formue anslået til astronomiske 186 milliarder kroner – en fremgang på 55 milliarder kroner i forhold til sidste år.

Jeg vil hellere se, at de bliver rigere år for år end fattigere år for år, for så går det skidt for samfundet Frederik Aakard, økonom og selvstændig rådgiver

Men den stenrige legetøjsfamilie er ikke den eneste, der kan juble over, at milliarderne fosser ind.

Det kan de også hos listens fire næste: familien Louis-Hansen, der ejer Coloplast, familien Holck Povlsen, der ejer tøjgiganten Bestseller, boet efter Dyne Larsen samt hos den sønderjyske familien Claussen, der ejer Danfoss.

De fire familier kan alle se deres formuer stige med mellem fire og ni milliarder kroner.

Ifølge Frederik Aakard, der er økonom og selvstændig rådgiver hos Financial Advisory, er det ikke overraskende, at virksomheder som Lego, Jysk og Coloplast forøger deres formuer.

Lego-ejerne Camille Kirk kristiansen og hendes mand, Kjeld Kirk Kristiansen, er tætte med kongehuset. Kjeld Kirk kristiansen er udnævnt til kammerherre, og parret var inviteret med til prinsesse Benediktes 75-års fødselsdag på Amalienborg i april. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Lego-ejerne Camille Kirk kristiansen og hendes mand, Kjeld Kirk Kristiansen, er tætte med kongehuset. Kjeld Kirk kristiansen er udnævnt til kammerherre, og parret var inviteret med til prinsesse Benediktes 75-års fødselsdag på Amalienborg i april. Foto: Mads Claus Rasmussen

»De har nogle stabile virksomheder, så det skulle være mærkeligt, hvis deres formuer lå og svingede voldsomt meget,« siger han og tilføjer:

»Det går godt i dansk erhvervsliv og for de her store koncerner. Så alt andet lige vil de være mere rige i år end sidste år.«

Berlingskes erhvervsredaktør og kommentator, Thomas Bernt Henriksen, peger på de lave renter som en afgørende faktor:

»De tendenser, vi ser på formuer, er også den tendens, vi ser i samfundet. For når renterne falder, så vokser kursværdien,« siger han og fortsætter:

Nr. 14 - Niels Thorborg - tidl. Leasy Leasy-stifteren, Niels Thorborg, har skabt så stor en formue, at han gang på gang bliver placeret i øverste halvdel af Danmarks rigeste. I år er han nr. 14 med en formue vurderet til 9,8 milliarder kroner.

»De lave renter puster de her formuer op. Hvis vi havde en højere rente, så ville formuerne være markant lavere.«

Lave renter giver nemlig køberne mulighed for at købe for mere, hvad enten det er virksomheder eller boliger.

»Ud over at mange af de rige skaber resultater i deres virksomheder, så har de også en formue, der er placeret i virksomheder og ejendomme, og der hjælper de her meget lave renter meget på, at man ser de her store værdistigninger.«

Træerne vokser dog ikke ind i himlen. Listens nummer seks er sønderjyske Haanni Toosbuy Kasprzak, hvis far stiftede skokoncernen Ecco.

Hanni Toosbuy Kasprzak ejer Ecco og er en af Danmarks rigeste kvinder. Vis mere Hanni Toosbuy Kasprzak ejer Ecco og er en af Danmarks rigeste kvinder.

Og den hesteglade milliardær må se formuen skrumpe fra 23,8 milliarder kroner til 21 milliarder kroner.

Ifølge forfatter Søren Jakobsen, der har skrevet flere bøger om Danmarks rigeste familier og deres formuer, er det ikke overraskende, at det netop er Eccos formue, der falder:

»Ecco er måske mest presset, fordi de har ét område – og det er skosalget. Så de følger konjunkturen, og der bliver sparet på tøj. Folks privatforbrug er jo ikke meget større end for nogle år siden,« siger han.

Danmarks syvenderigeste er Martin Møller Nielsen, der har skabt flyleasing-selskabet Nordic Aviation, mens familierne Tøpholm og Westermann, der er blevet rige på høreapparatvirksomheden Widex, indtager de næste to pladser.

Nr. 38. Kurt Og Erling Daell - Harald Nyborg Der er penge i isenkram. Det må ejerne af Harald Nyborg og Jem & Fix sande. Kurt Daell og hans ældste søn, Erling Daell, kan i hvert fald glæde sig over en formue på tre milliarder, hvilket rækker til en 38.-plads.

Listens nummer 10 er Bent Jensen, der ejer Linak, der laver actuatorer til blandt andet hospitalssenge.

Han må også se sin formue skrumpe med tre milliarder kroner til 13,8 miliarder kroner.

På resten af listen er formuerne godt spredt ud over familier, der primært ejer industrivirksomheder som for eksempel trælasthandlen Bygma, isoleringsproducenten Rockwool eller T.Hansen, der forhandler tilbehør til biler. Men man finder også ejendomsmatadorer og bilforhandlere.

»Hvis der er et mønster, så er det sjovt, at mange formuer ligger i Jylland, og at der ikke er mange nye navne på listen. Det kan jo være et tegn på, at de her vilde tider er ved at høre op, og det vil sige, at det bliver sværere at komme op på listen,« siger Thomas Bernt Henriksen.

Anders Holch Povlsen og hans kone, Anne Storm Pedersen, er Danmarks tredjerigeste familie. Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Anders Holch Povlsen og hans kone, Anne Storm Pedersen, er Danmarks tredjerigeste familie. Foto: Jeppe Michael Jensen

Selv om de fleste af Danmarks rigeste er blevet rigere, så er vi dog langt fra at have superrige, som man ser det i USA.

»Vi har rige folk, men ikke hysterisk rige. Men vi har en vis bredde i rige mennesker, der alle sammen har en virksomhed eller to eller tre. Og hvis det går godt for dem, så går det typisk godt for dansk erhvervsliv,« siger Frederik Aakard og tilføjer:

»Jeg vil hellere se, at de bliver rigere år for år end fattigere år for år, for så går det skidt for samfundet.«

