Én er kendt for at opkøbe godser over hele Danmark, en anden har skabt en verdensomspændende Juice-biks. Og så er der Lars Tvede og Janus Friis, som alle har hørt om

Men selv om flere danske rigmænd uden tvivl har store formuer, så er de i visse tilfælde så hemmelige eller svære at opgøre, at de ikke er med på listen over Danmarks 100 rigeste. B.T. har set nærmere på de 'hemmelige' milliardærer.

Ifølge Anders Drejer, der er professor i økonomi ved Aalborg Universitet, at der ingen tvivl om, at der findes flere meget rige i Danmark, end man kan se på Berlingskes liste over Danmarks 100 rigeste.

»Jeg er ikke i tvivl om, at der er nogle enormt rige danskere, der ikke har lyst til, at andre ved, at de er enormt rige,« siger han og tilføjer:

Jeg kender da flere personer, der burde være på den liste, men som ikke er det. Og som måske ikke ønsker at være det Lars Seier, stifter af Saxo Bank

»Man kunne godt interessere sig for, hvem der har store forretninger i Kina. Kineserne hjælper folk med at skjule deres formuer.«

Det er dog ikke altid, at formuerne er bevidst skjulte. Nogle gange har rigmænd bare valgt at investerer deres penge i private ting som bilsamlinger, godser eller mindre aktiebeholdninger, og det kan være svært at spore - især hvis en del af formuen befinder sig i udlandet.

Et af de oplagte steder at starte er hos kongehusets ven, den sønderjyske kammerherre Hans Michael Jebsen.

63-årige Jebsen har tjent en formue som fjerde generation i den verdensomspændende handelsvirksomhed Jebsen & Co. Ltd og bliver betegnet som milliardær. Desuden har han de seneste år opkøbt flere danske godser til sine børn.

Hans Michael Jebsen (yderst til højre) er måske en af de bedste kandidater på en meget rig dansker, der kunne have en formue stor nok til listen over Danmarks rigeste. Foto: Keld Navntoft Vis mere Hans Michael Jebsen (yderst til højre) er måske en af de bedste kandidater på en meget rig dansker, der kunne have en formue stor nok til listen over Danmarks rigeste. Foto: Keld Navntoft

I 2018 stod Jebsen-familien bag købene af både fynske Damsbo Gods til 90,5 millioner kroner og afdøde Peter Zobels gods Bækkeskov på Sydsjælland til 181 millioner kroner.

Igennem sit ejendomsselskab Stenbjerg Ejendomme A/S ejer Hans Michael Jebsen flere end 100 ejendomme over hele Danmark – hvoraf en del er i Aabenraa.

Der er altså ingen tvivl om, at rigmandens formue er stor. Når han alligevel ikke er at finde på listen over Danmarks rigeste, kan det skyldes, at en del af Jebsen-familiens formue befinder sig i Kina:

»Med det, jeg kan få øje på, er hans formue i Danmark ikke tilstrækkelig,« siger Ejlif Thomasen, der er revisor og journalist, og som hvert år laver listen over Danmarks rigeste for Berlingske.

Hvis du har idé om, hvordan jeg løser det, hører jeg gerne derom Rigmanden Lars Tvede om ikke at være rig nok til at være blandt Danmarks 100 rigeste

»Jeg har kun adgang til at se de værdier, der er registreret i Danmark – og der er rigtig mange, der på den måde er forsvundet ud af listen,« forklarer han.

Også andre kendte rigmænd som erhvervsmanden Lars Tvede, Skype-stifteren Janus Friis, FLS-arvingen Christian Kjær, bitcoin-milliardæren Niklas Nikolajsen og juicekongen Kasper Basse kunne være mulige bud på milliardærer, der kunne være rige nok til at være blandt Danmarks 100 rigeste, hvis deres formuer kunne opgøres.

Lars Tvede blev milliardær omkring årtusindskiftet, men mistede en del under it-boblen. Sidenhen har han bygget formuen op igen, men ikke nok til at være med på listen.

Hans formue er nemlig ikke over de 1,6 milliarder kroner, som adgangsbilletten kræver.

Lars Tvede har en gedigen formue, men er ikke rig nok til at være blandt Danmarks rigeste, oplyser han. Han vil dog meget have tips til, hvordan han kan blive det. Foto: Nils Meilvang Vis mere Lars Tvede har en gedigen formue, men er ikke rig nok til at være blandt Danmarks rigeste, oplyser han. Han vil dog meget have tips til, hvordan han kan blive det. Foto: Nils Meilvang

»Hvis du har en idé om, hvordan jeg løser det, hører jeg gerne derom,« skriver han i en humoristisk tone i en sms til B.T.

Janus Friis tjente over otte milliarder kroner, da han ad to omgange solgte sit livsværk Skype til Microsoft, og var i en årrække en af Danmarks rigeste.

Men rigmanden flyttede til London, og hans formue blev for svær at følge, og derfor valgte Berlingske for nogle år siden at fjerne ham fra listen. Teoretisk set kunne hans formue dog godt stadig være stor nok til en plads på listen.

Rigmanden Christian Kjær er også kendt for at være en velhavende mand. Han fortalte til B.T. for nogle år siden, at hans formue var et stykke over de 800 millioner, som var blevet oplyst ved en retssag mellem ham og Janni Spies i 2013.

Niklas Nikolajsen har tjent over en milliard på sin investering i bitcoins. Spørgsmålet er, om han har tjent nok til en plads blandt Danmarks rigeste? Foto: Emil Hougaard Vis mere Niklas Nikolajsen har tjent over en milliard på sin investering i bitcoins. Spørgsmålet er, om han har tjent nok til en plads blandt Danmarks rigeste? Foto: Emil Hougaard

Han ville dog ikke afsløre, om formuen var på over en milliard kroner. Christian Kjær har formentlig en del af sin formue i Schweiz, hvor familien gennem årtier har ejet flere ejendomme.

Også danske Niklas Nikolajsen, der er bosat i Schweiz, og som har tjent over en milliard på sin investering i kryptovalutaen bitcoin, kunne være et muligt bud på en kandidat til listen.

Og det kunne stifteren af Joe & The Juice, Kasper Basse, måske også, men han flyttede for nogle år siden til London.

Dermed er de to rigmænds nøjagtige formuer svære at spore, da der gælder andre regler for offentliggørelse af regnskabstal i England.

Finansmanden Christian Kjær har en stor formue, som i hvert fald var over 800 millioner kroner. Men hvorvidt den er nok til en plads på listen over Danmarks 100 rigeste, vides ikke. De fleste af hans aktiver er formentlig i privat regi, hvorfor det er svært at anslå den præcise formue. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Finansmanden Christian Kjær har en stor formue, som i hvert fald var over 800 millioner kroner. Men hvorvidt den er nok til en plads på listen over Danmarks 100 rigeste, vides ikke. De fleste af hans aktiver er formentlig i privat regi, hvorfor det er svært at anslå den præcise formue. Foto: Ida Marie Odgaard

Dertil kommer en række mindre kendte erhvervsmænd, som også sagtens kunne have store milliardformuer.

Det mener i hvert fald Saxo Bank-stifteren Lars Seier:

»Jeg kender da flere personer, der burde være på den liste, men som ikke er det. Og som måske ikke ønsker at være det,« siger han.

Han ønsker ikke at uddybe, hvem personerne er.