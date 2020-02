Anne fortæller, hvordan hun har smidt de sidste, svære kilo.

For lidt over et år siden blev Anne Gadegaard mor til Filippa, og det er ikke længere til at se på MGP-stjernens krop. Hun har smidt samtlige graviditetskilo, og siden hun fortalte om vægttabet i en story på Instagram, har hun modtaget en masse henvendelse fra folk, der er nysgerrige efter at vide, hvordan hun har båret sig ad.

Det er hverken magi eller en ny kur, der har medvirket til, at Anne er kommet i mål med sit vægttab.

'Jeg stoppede simpelthen med at snacke. Altså med at spise lidt slik her og der, og spise lidt kage her og der. Drikke sodavand i løbet af dagen. Det bliver meget sukker i løbet af en uge. I stedet gør jeg det nu kun én gang om ugen. Medmindre jeg virkelig har lyst til kage. For så spiser jeg den fandeme også. Jeg spiser rigtig mange grønsager. Alle de grønsager, jeg overhovedet kan have i min mave. På den måde bliver jeg også virkelig mæt,' skriver hun i et opslag på Instagram.

Målet var at tabe et par kilo eller tre, som har været de sidste svære kilo, og som kun blev endnu sværere efter graviditeten. Den største effekt mærkede Anne, da hun begyndte at spise mindre portioner, for det førte til, at hun pludselig kunne passe sine gamle jeans og at tøjet sad løsere.

Status på træning

MGP-stjernen træner to gange om ugen, hvor hun har en personlig træner. Men i virkeligheden træner hun meget mere. For det at være mor er fysisk krævende.

'Jeg sidder stort set ikke stille i løbet af en dag. Jeg er ude og lege med Filippa hele dagen. Og når hun sover middagslur, er det tit i barnevognen, og der går jeg også rundt. Dog mest for at få varmen.'

Anne understreger i sit opslag, at hun altså ikke er ekspert i vægttab, og at hendes måde at tabe sig på har virket for hende, men det betyder ikke, at det er den rigtige måde.

Herunder kan du se Anne Gadegaard, som hun ser ud, efter hun har tabt de ønskede kilo.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk