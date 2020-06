For tre uger siden døde 'Modern Family'-skuespilleren Fred William. Nu er dødsårsagen offentliggjort.

Det er det amerikanske medie TMZ, der har søgt om indblik i obduktionsrapporten, og ifølge mediet er det et hjerteanfald, der står beskrevet som hovedåsag til dødsfaldet.

Fred William led angiveligt af flere underliggende sygdomme ved sin død. Sygdommme, som kan have været medvirkende til hjerteanfaldet.

Fred William led blandt andet af myelodysplastisk syndrom, som er et forstadie til leukæmi. Derudover led han af sygdom i kranspulsårerne, hvilket kan forårsage hjertesvigt.

Fred William døde 15. maj. Han blev 86 år gammel.

Det var hans datter, Hope Mulbarger, der bekræftede dødsfaldet. Det gjorde hun over for CNN.

»Han var aktiv, arbejdede og gjorde os alle lykkelige til det sidste. Vi elsker ham så højt, og vi vil savne ham resten af livet,« sagde hun til det amerikanske medie.

Fred William havde en lang karriere bag sig inden for komedier på både tv og film.

I Danmark var han umiddelbart bedst kendt for sin rolle i hitserien 'Modern Family', hvor han spillede Phil Dunphys far, Frank, samt for sin rolle som nyhedsredaktøren Ed Harken i filmen 'Anchorman' med Steve Carell og Will Ferrell i hovedrollerne.

Fred William blev gennem tiden nomineret til i alt fire Emmy-priser. Det gjorde han for sine præstationer i 'Modern Family' og 'Alle elsker Raymond'.

Fred Willard var gift med sin kone Mary Willard indtil 2018, hvor hun gik bort. De to fik kun et enkelt barn sammen, datteren Hope Mulbarger.