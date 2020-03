Henrik Abel er uofficiel Danmarksmester i publikumsopvarmning.

Han sørger år efter år for at gøre publikum klar til programmer som 'Vild med dans' og 'X Factor', og lørdag aften skulle han have stået i Royal Arena og gøre publikum klar til Melodi Grand Prix.

Nu er han kommet i coronavirus-problemer.

Siden statsminister Mette Frederiksen fredag på et pressemøde frarådede at afholde events med over 1.000 mennesker, har man nemlig besluttet, at der ikke skal være publikum til hverken 'X Factor' eller 'Melodi Grand Prix'.

Og det er ikke særlig fedt for Henrik Abel, der nu må se sine elskede programmer hjemme fra sofaen.

B.T. ringede ham op lørdag aften omkring det tidspunkt, hvor han ville have gjort sig klar i Royal Arena:

Hej Henrik, jeg håber ikke, jeg forstyrrer på sådan en lørdag aften?

»Nej... Jeg laver jo ikke noget i dag, haha.«

Det var det, jeg tænkte. Hvad gør du nu, hvor man ikke har publikum til de store shows?

»Jamen lige nu gør jeg jo ikke noget...Det ser ud til, at min marts måned bliver lidt stille nu. Man må bare tage en dag ad gangen. Indtil videre har jeg 'Natholdet' og nogle andre små arrangementer, hvor der er plads til de der 100-200 publikummer, men de store shows er røget. Hvis det varer længere end den her måned, bliver jeg nødt til at finde på noget andet, for så begynder der at være krise.«

Er der en slags forsikring til dig i forhold til løn?

»Nej, det er der ikke. Med dem, jeg har været så heldig at få kontrakt med, er der lidt. Men som freelancer er man jo sin egen lykkes smed. Så når sådan noget her sker, så er man - for at sige det lige ud - fucked.«

'X Factor' var også en flad fornemmelse i fredags uden publikum...

»Ja, det så fuldstændig forkert ud. Det er jo ligesom med Melodi Grand Prix. Publikum er jo nerven. Det er også derfor, jeg elsker mit job. At man er med til at starte festen. Og den udebliver, når publikum ikke er der.«

Du skulle også have varmet publikum op til Melodi Grand Prix?

»Ja, jeg var booket. Fredag var en underlig dag på alle leder og kanter.«

Hvordan fik du at vide, at der ikke ville blive noget publikum at varme op?

»Jeg så nyhederne, og så sad jeg ellers pænt og ventede ved telefonen. Først kom opkaldet fra DR om Melodi Grand Prix, og så 'X Factor'. Det var en underlig dag.«

Er du så allerede begyndt at tænke i andre baner rent jobmæssigt?

»Ja, det skal man jo. Det er ikke det bedst betalte job i verden. Jeg kan godt klare mig en måned uden, men så skal jeg også begynde at sadle om, hvis der ikke er noget at lave derefter. Jeg er spændt på at se, hvad der sker. Jeg er begyndt at tale lidt med mine forbindelser om at lave radio fx.«

Skal du se Melodi Grand Prix hjemmefra nu?

»Ja, jeg er jo fan af Melodi Grand Prix, det er derfor, det er fedt, at jeg plejer at være med. Det bliver første gang, siden vi vandt det internationale, at jeg ser det hjemmefra.«

Henrik Abel har været publikumsopvarmer i over 25 år.

Henrik Abel har været publikumsopvarmer i over 25 år.

I et interview med Vice, har han udtalt, at det vildeste han har prøvet var, da han skulle varme 42.000 'X Factor'-fans op i Parken før 'X Factor'-finalen i 2011.