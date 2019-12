Henriette Zobel var blot en ung kvinde på 17, da hun faldt pladask for den 44-årige finansmand og Codan-direktør Peter Zobel, der havde to forliste ægteskaber bag sig.

Han var nu enlig far til tre børn, hvoraf den ældste, Caroline Zobel, kun var fire år yngre end sin fars nye kæreste. Så der var nok ikke mange, der spåede forholdet mange chancer.

Men det holdt. Syv år senere blev modellen og rigmanden gift, og selvom ægteskabet kun holdt et år, varede kærligheden ved.

Derfor blev parret gift igen i 1991 - og denne gang varede det til 2004. Men trods nye kærester og flygtige forhold holdt kærligheden fortsat ved. Helt indtil eksmandens død i 2017.

Peter Zobel med hustru, Henriette Zobel, og datter Rigmor Zobel i 1995. Foto: JØRGEN JESSEN Vis mere Peter Zobel med hustru, Henriette Zobel, og datter Rigmor Zobel i 1995. Foto: JØRGEN JESSEN

»Peter var manden i mit liv. Jeg elsker ham. Jeg savner ham. Han var det mest spændende menneske i hele verden,« sagde Henriette Zobel til B.T. efter Peter Zobels død.

Mandag eftermiddag døde hun selv. Et familiemedlem fandt hende i hjemmet, hvor hun var sovet stille ind efter længere tids sygdom. En sygdom, som Henriette Zobel ønskede at holde privat, men som hun ikke havde forventet ville tage livet af hende så pludseligt.

Henriette og Peter Zobel efterlader sig sønnerne Alexander og Nicolai på 26 og 24. Og i de to år, Henriette Zobel nåede at leve uden længere at kunne holde jul med og dagligt ringe til sin elskede eksmand, nød hun at se ham leve videre i de to store sønner.

»Jeg er enormt glad for mine børn. De har nogle gode gener, og de er seje. Alexander er nok den, der som person minder mest om Peter, mens Nikolai nok ligner ham mest udseendemæssigt,« sagde hun til B.T.

Peter og Henriette Zobel med sønnerne, Alexander og Nicolai, ved Peter Zobels datter Rigmors bryllup i 2003. Foto: Jørgen Jessen Vis mere Peter og Henriette Zobel med sønnerne, Alexander og Nicolai, ved Peter Zobels datter Rigmors bryllup i 2003. Foto: Jørgen Jessen

Trods den åbenlyse kærlighed til sin tidligere mand kastede Henriette Zobel sig ud i nye forhold. Gennem tre år dannede hun par med meditationsguruen Henning Daverne, med hvem hun delte en stor passion for det spirituelle, men parret gik hvert til sit i 2009.

Herefter var der stille om Henriette Zobels kærlighedsliv, indtil stilheden blev brudt af et kæmpe ramaskrig, da hun i slutningen af 2017 forelskede sig i Peter Zobels jagtven Erik Stener Færch.

Hun havde selv kendt rigmanden i 40 år, men det der for alvor knyttede dem sammen var, at de begge 'havde mistet' deres partner.

»Erik har også mistet sin kone, så måske det er lidt terapi for os,« sagde hun til Her og Nu.

Henriette Zobel var i tre år kæreste med meditationsguruen Henning Daverne. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Henriette Zobel var i tre år kæreste med meditationsguruen Henning Daverne. Foto: Liselotte Sabroe

Og det fik Petronella Bos Færchs til at reagere. For hun var hverken død eller skilt fra sin ægtemand - og fætter - Erik Stener Færch, som til gengæld havde dømt deres forhold mere end dødt, fortalte hun til Se & Hør.

Trods hustruens angivelige modstand mod at blive skilt fortsatte Erik Stener Færch sit forhold til Henriette Zobel, som dog endte det efter godt syv måneder med grund i 'private problemer' hos tobaksarvingen.

Da Henriette Zobel mandag sov stille ind, havde hun ikke præsenteret offentligheden for en ny mand. Og ifølge hendes præst og ven Flemming Pless døde hun alene.

»Hun blev fundet på samme måde, som når folk for eksempel tager hjem forbi deres gamle mormor og finder ud af, at hun har sovet stille ind,« siger han til B.T.