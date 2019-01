Beskyldninger om dødsdomme, dumhed og brug af en andens ægtemand er nogle af de ting, som er fremme i en meget speciel sag om Henriette Zobel, hendes kæreste og kærestens kone.

Erik Stener Færch og Henriette Zobel har haft et romantisk forhold siden august, men alligevel anklager fru Færch Henriette Zobel for at bruge hendes mand.

Desuden siger konen, Petronella Bos Færch, at Henriette Zobel har erklæret hende død i et interview, og at hendes mand er 'dum og påvirket' lige nu.

Påstanden om, at Henriette Zobel skulle have sagt, Erik Stener Færchs kone skulle være bortgået ved døden, er baseret på en udtalelse, Zobel kom med tilbage i december 2018.

Henriette Zobel har sagt i et interview, at 'Erik også har mistet sin kone, så det er lidt terapi for os'.

I et skriv til B.T. forklarer Henriette Zobel, at hele historien, som oprindeligt var ude i Se og Hør, er løgn.

'Det er den mest langt ude-historie, jeg har læst,' skriver hun og fortsætter:

'De (ægteparret, red.) flyttede fra hinanden i februar, og jeg mødte Erik i august. Der er intet trekantsdrama.'

I forhold til skilsmissen, som Erik Stener Færch ifølge sin Instagram-profil inderligt ønsker sig, vil Henriette Zobel ikke sige mere, og ifølge Zobel ønsker Erik Stener Færch heller ikke at udtale sig.

»Hvad der foregår mellem Erik og Petronella og deres skilsmisse, er deres sag. Det blander jeg mig ikke i,« kommenterer hun og fortsætter:

»Min erfaring er, at skilsmisser kan være svære.«

B.T. har forsøgt at få Henriette Zobel til at svare på, hvordan man skal forstå den oprindelige udtalelse om, at Erik Stener Færch har mistet sin kone.

Vis dette opslag på Instagram A special moment New Years Eve . . #nowordsneeded #itsallaboutlove #love Et opslag delt af Henriette Jasmine Zobel (@henriettezobel) den 1. Jan, 2019 kl. 9.44 PST

Det har hun endnu ikke givet et svar på. Hun slår dog fast, at kendisparret har det fint sammen trods bygen af beskyldninger.

'Erik og jeg har det godt og nyder livet og hinanden.'

Det ligner det dog også, hvis man følger Henriette Zobel på Instagram.

På hendes opslag kan man se, at hun er i Portugal, hvor kæresten bor, og de to tilbragte nytåret sammen.

Henriette Zobel var tidligere gift med en anden velhavende mand, Peter Zobel. Han gik bort i september 2017.

Peter Zobel var nære venner med Erik Stener Færch.

B.T. arbejder på at få kontakt til Petronella Bos Færch.