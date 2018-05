Henriette Zobel indrømmer, at hun søgte trøst i flasken, da hun sidste forår fik en dom for spirituskørsel.

Retssagen og den efterfølgende dom for spritkørsel sidste år tog så hårdt på Henriette Zobel, at hun fik et tilbagefald af sit alkoholmisbrug.

»Jeg begyndte at drikke lige efter,« fortalte hun forleden ærligt i TV2-programmet 'Go Morgen Danmark'.

I april sidste år blev jetsetteren dømt for spritkørsel. Året før kørte hun galt i det indre København med en promille på 2,26. Derudover havde hun taget et beroligende middel, før hun bragede ind i en anden bil i Gothersgade i København.

Da hun modtog sin dom på 20 dages betinget fængsel, frakendelse af kørekortet i tre år og en bøde på 7.000 kroner, afslørede hun samtidig for offentligheden, at hun er alkoholiker. Udover den betingede fængselsstraf blev hun også dømt til at gå i behandling. Noget, hun dengang gjorde opmærksom på, at hun allerede var i gang med.

»Jeg er alkoholiker, og jeg angrer og er så ulykkelig over det, som er sket. På samme tid vil jeg gerne vedkende mig, at jeg har gjort det, jeg har gjort. For lidt over 20 år siden, var jeg i behandling, og der var jeg ædru i 14 år bagefter. Det er meget sårbart, men jeg har på samme tid behov for at vise jer, at jeg ved, jeg ikke kan tåle alkohol,« sagde Henriette Zobel dengang i forbindelse med retssagen.

I et interview i 'Go Morgen Danmark' torsdag stod den nu 55-årige Zobel imidlertid frem og fortalte, at hun fik et tilbagfald efter retssagen og begyndte at drikke igen efter dommen.

»Jeg havde en (periode, red.) i april, inden dommen faldt, som gik fuldstændig fantastisk, og så havde jeg en (periode, red.) i maj efter dommen, og det med at være i retten, pressedækningen, at få så mange tæsk gjorde, at jeg begyndte at drikke igen lige efter,« lød det ærligt fra designeren, som tilføjede, at hun den efterfølgende weekend var så beruset, at hun ikke kunne stille op.