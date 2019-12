Der var ikke nogen omkring Henriette Zobel, da hun mandag eftermiddag døde efter længere tids sygdom.

Derfor blev hendes død først opdaget, da et familiemedlem tilfældigt tog forbi Henriette Zobels lejlighed i Bredgade i indre København.

Det fortæller familiens præst, Flemming Pless.

»Hun blev fundet på samme måde, som når folk for eksempel tager hjem forbi deres gamle mormor og finder ud af, at hun har sovet stille ind,« siger præsten om Henriette Zobels alt for tidlige død.

Henriette Zobel blev blot 57 år gammel. Foto: Thomas Lekfeldt

Han vil ikke oplyse, hvilket familiemedlem der fandt hende.

Den blot 57-årige designer og tidligere model havde været syg gennem en længere periode.

Familien har ikke lyst til at fortælle, hvad hun har fejlet, fortæller Flemming Pless.

»Det er af respekt for Henriette. Henriette var meget udadvendt, men hun var samtidig et meget følsomt menneske indadtil, og vi er overbeviste om, at hun ikke ville have haft lyst til, at sygdommen skulle kendes af offentligheden,« siger han og fortsætter:

»Der er tale om en banal sygdom, som formodentlig har taget livet af hende. Jeg siger 'formodentlig', fordi lægerne lige skal have kigget på hende, men det er altså højst sandsynligt det, der er dødsårsagen.«

Det er endnu uvist, hvor og hvornår bisættelsen skal finde sted, samt hvorvidt den bliver åben for offentligheden.

»Det finder vi ud af en af de nærmeste dage, men om det bliver i dag eller i morgen, vi finder ud af det, kan jeg ikke sige,« fortæller Flemming Pless, der udover at være Henriette Zobels præst også har været hendes ven gennem to årtier.

Henriette Zobel efterlader sig to voksne sønner, Alexander og Nicolai, som hun havde med den danske erhvervsmand Peter Zobel, som hun var gift med af to omgange.