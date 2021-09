Hun var i spil som James Bonds store kærlighed!

Da man i midten af 2000'erne ledte efter skuespillere til Daniel Craigs første Bond-film 'Casino Royal', der både har Mads Mikkelsen og Jesper Christensen på rollelisten, havde man tilsyneladende også øjnene rettet mod Mathilde Norholt.

Selvskabet bag verdens største filmserie har som bekendt en forkærlighed for danske skuespillere, og selvom hun dengang endnu ikke havde det store film-cv at fremvise, var hun alligevel på tale til en ikke helt uvæsentlig rolle.

Da B.T. onsdag aften møder Mathilde Norholt til gallapremieren på den nye Bond-film 'No Time To Die' og spørger, om hun nogensinde har været til casting på en 'James Bond'-film, svarer hun nemlig tøvende og hemmelighedsfuld:

»Ja.«

Hun har ikke rigtig lyst til at fortælle om det, men tilføjer blot med et grin, at 'hun var skidegod'.

Da B.T. påpeger, at der jo er mange danske skuespillere, der har været til Bond-casting igennem tiden, løfter hun alligevel lidt af sløret for, hvad der skete.

»Det var Eva Green, der snuppede rollen foran mig. Det var noget med noget hårfarve, og det skulle være naturligt, og der var Eva Green lidt mere naturlig, end jeg var, da jeg var blond.«

Mathilde Norholt til højre på den røde løber til 'No Time To Die'-premieren. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Mathilde Norholt til højre på den røde løber til 'No Time To Die'-premieren. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Den franske skuespiller Eva Green, der er tre år ældre end Mathilde Norholt, og i 2006 allerede havde spillet overfor Orlando Bloom og Liam Neeson i storfilmen 'Kingdom of Heaven', spiller i 'Casino Royal' James Bonds store kærlighed Vesper Lynd, hvis død hjemsøger 007 i efterfølgeren 'Quantum of Solace'.

Da B.T. prøver en sidste gang at få mere ud af Mathilde Norholt, og spørger om hun ved, hvor tæt hun var på at få rollen som Vesper Lynd, svarer hun blot:

»Er det nu, jeg skal sige ingen kommentar, haha?«

Hun tilføjer:

»Det gik godt...«

Tidligere har 'Vild med dans'-værterne Christiane Schaumburg-Müller og Sarah Grünewald fortalt, at de var til casting til de nyere 'James Bond'-film 'Skyfall' og 'Spectre.

Også navne som Medina, Oh Land og 'Sygeplejeskolen'-skuespiller Anna Stokholm har forsøgt at komme med i en Bond-film. Du kan læse om alle de danske Bond-stjerner HER.