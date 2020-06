I al hemmelighed er den australske rapper Iggy Azalea blevet mor.

Den 30-årige sanger med det borgerlige navn Amethyst Amelia Kelly har nemlig født en søn.

Det skriver flere internationale medier, efter at rapperen selv har delt en story på sin Instagram.

'Jeg har en søn. Jeg har ventet på det rette tidspunkt til at sige det, men det tyder på, at jo mere tid der går, des mere må jeg erkende, at jeg altid vil være bekymret for at dele så store nyheder med hele verden,' skriver Iggy Azalea.

Hun fortsætter:

'Jeg vil gerne holde hans liv privat, men jeg ville samtidig gøre det klart, at han ikke er en hemmelighed, og at jeg elsker ham ubeskriveligt meget.'

Iggy Azalea afslører ikke i opslaget, hvornår sønnen kom til verden, og hun nævner heller ikke navnet på faderen.

Rapperen har dog senest dannet par med rapperen Playboi Carti, og mange medier konkluderer derfor, at det er ham, der er far til sønniken.

Parret blev kædet sammen tilbage i 2018 og havde et on/off forhold indtil slutningen af 2019. De fandt dog sammen igen inden årsskiftet.

Der var rygter om, at Iggy Azalea og Playboi Carti ventede barn sammen helt tilbage i december 2019.

Parret hverken be- eller afkræftede rygterne dengang, men rygterne døde, da Iggy Azalea delte et bikini-billede på sociale medier, hvor hendes mave så alt andet end gravid ud.

Med denne bombe, rapperen netop har kastet, så tyder det dog på, at hun var det alligevel.