Værdien af Stadil-familiens koncern, Thornico, har helt uden offentlighedens bekendtskab sneget sig op i en voldsom højde.

For første gang nogensinde har den familieejede koncern nået en omsætning på over ni milliarder kroner, og den nærmer sig hastigt en værdi på hele 10 milliarder kroner.

Det skriver Christian Stadil på de sociale medier - heriblandt Instagram - i forbindelse med regnskabet for 2019.

'At vi efterhånden har en virksomhed, der hastigt nærmer sig en omsætning på 10 milliarder danske kroner og har en værdi på cirka det samme, det havde vi nok - trods alt - ikke troet for bare 12 år siden, hvor vi omsatte for cirka en tiendedel,' skriver han.

Hummel-stifteren og resten af familien bag Thornico var ellers ifølge Berlingskes opgørelse over Danmarks rigeste 'kun' vurderet til at være 3,9 milliarder kroner værd, hvilket må siges at være en del mindre end virksomhedens reelle værdi.

Det betyder, at Stadil-familien rykker fra en 31. plads på listen over landets rigeste og op på en 14. plads. Det skriver Berlingske.

Christian Stadil og hans far, Thor Stadil, stiftede Thornico tilbage i 1991.

Virksomheden består af mere end 200 selskaber inden for flere forskellige brancher såsom shipping, mode og fødevarer.

Christian Stadil med sin far, Thor Stadil. Foto: Linda Kastrup Vis mere Christian Stadil med sin far, Thor Stadil. Foto: Linda Kastrup

Selv om holdingselskabet har haft rekord i både omsætning og indtjening i 2019, får far og sønnike umiddelbart ikke mere smør på brødet i denne omgang. De har nemlig valgt at geninvestere pengene i de 200 datterselskaber. Det oplyser Christian Stadil til avisen.

»Vi har en grundstrategi i gruppen om, at vi recirkulerer det meste af vores indtjening og investerer den i de selskaber, hvor der er behov for kapitaludvidelser, vækst i nye markeder og i nye teknologi eller forretningsmodeller,« siger Hummel-stifteren og fortsætter:

»Vi er rimelig konservative og hiver ikke mange penge ud. Vi mangler bestemt ikke noget, men jeg har én bil, og min hustru har en kassevogn til vores fire unger, så vi har ikke 15 Ferrarier stående i garagen.«

Thornico er helt præcist 9,2 milliarder kroner værd. Det er en stigning på ni procent i forhold til året før. Virksomhedens årsresultat lød i 2019 på 523 millioner kroner, hvilket er en stigning på hele 40 procent.

2020 tyder dog på at blive en udfordring, selvom Stadil-familien begyndte året med en rekordindtjening. Det skyldes corona-epidemien, som har været hård kost for mange virksomheder verden over.

Christian Stadil skriver derfor på sociale medier, at han forventer et 'lille dyk' i regnskabet for 2020.

At Stadil-familien er mere værd, end offentligheden har haft kendskab til, skyldes - ifølge Berlingske - at familien har haft tab og væsentlige hensættelser i deres shippingselskaber, hvilket har påvirket driftsresultatet (EBITDA) negativt.

Derfor har familien det seneste år lukket en stribe selskaber.