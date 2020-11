Jeffrey Epstein døde i august. Han begik selvmord, inden han kunne komme for retten i en sag om udnyttelse af en lang række kvinder.

Helt centralt i den sag var hans store ejendom i Florida, hvor flere af kvinderne siger, de bev udsat for overgreb. En ejendom, hvis fremtid nu er afgjort, skriver det amerikanske medie Wall Street Journal ifølge TMZ.

Det er ejendoms-udvikler Todd Michael Glaser, som har købt den tidligere Epstein-ejendom.

Han siger, at det er planen, at huset skal rives ned til grunden. I dets sted skal bygges en 1300-kvadratmeter stor villa.

Jeffrey Epsteins hele hjem i Palm Beach, Florida skal rives ned. Foto: Google Maps

Jeffrey Epstein er anklaget for at lokke unge piger til sin villa, hvorefter han mod et løfte om penge tvang dem til at udføre seksuelle handlinger for ham.

Ifølge Netflix-dokumentaren 'Jeffrey Epstein: Filthy Rich', så var hjemmet dekoreret med kunst, der viste nøgne mennesker og seksuelle motiver.

Nu er den store ejendom, som ligger omkring en kilometer fra Donald Trumps Palm Beach-hjem, altså formentlig snart fortid.

Amerikanske TMZ skriver, at der tydeligt også er nogle negative følelser omkring det store hus.

Der er nemlig nogen, der med røde bogstaver har skrevet 'væk, men ikke tilgivet' på porten til huset. Formentligt med referencer til den nu afdøde milliardær og hans forbrydelser.