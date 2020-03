»Det er helt ekstraordinært. Normalt er det mere flashy og Hollywood-agtigt, men det her afspejler virkelig alvoren i situationen.«

Sådan lyder det fra Peter Bindner, der i denne uge kan præsentere en ret unormal VIP-liste.

Som ejer af eventbureauet PB Action udsender han hver uge en VIP-liste til den danske medie- og underholdningsbranche. En liste med de kendte danskere, der vil være bedst at invitere til eksempelvis en gallapremiere, hvis man vil have mest omtale i medierne.

Normalt er det skuespillere, popstjerner og andre kulørte personligheder, der optræder på listen, men i de sidste to uger har situationen været anderledes.

Her har direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm nemlig indtaget førstepladsen foran statsminister Mette Frederiksen og hendes stab af ministre.

Peter Bindner forklarer hvorfor:

»Søren Brostrøm er lige nu vores alle sammens far, der har svar på spørgsmål og en livserfaring indenfor et emne, der fylder alt i vores samfund lige nu. Han vil helt klart være talk of town, hvis han ankom til et event.«

Mette Frederiksen har tidligere været nummer et på listen. Hun overhales i denne uge af sundhedsminister Magnus Heunicke, da PB Action spår, at han i den kommende uge vil optræde mest i medierne.

Statsminister Mette Frederiksen og Sundhedsminister Magnus Heunicke. Foto: Martin Sylvest Vis mere Statsminister Mette Frederiksen og Sundhedsminister Magnus Heunicke. Foto: Martin Sylvest

»Der er det Heunicke og Brostrøm, der har fingeren på pulsen.«

Peter Bindner fortæller, at bureauet har 5.000 VIP’s i deres database, som hele tiden opdateres. Hver uge mødes de om søndagen og vurderer den kommende uges top 10.

»Lige nu er der jo ikke meget underholdning, så derfor fylder det ikke så meget. Viktor Axelsens røg op på listen, da han for nylig vandt All England-turneringen. Normalt ville han nok have fået førstepladsen, men den fik han ikke på grund af den aktuelle situation med corona.«

Man skulle tro, at dronning Margrethe med sin tale til nationen burde være at finde på listen, men man ser altid bort fra de kongelige, forkalrer Peter Bindner.

»Hvis de var med, ville de altid indtage de øverste pladser, så de er undtaget.«

Ugens VIP-liste:

1. Søren Brostrøm, direktør Sundhedsstyrelsen

2. Magnus Heunicke, sundhedsminister

3. Mette Frederiksen, statsminister

4. Nicolai Wammen, finansminister

5. Simon Kollerup, erhvervsminister

6. Nick Hækkerup, justitsminister

7. Jeppe Kofod, udenrigsminister

8. Mogens Jensen, fødevareminister

9. Thorkild Fogde, rigspolitchef

10. Brian Mikkelsen, direktør Dansk Ervherv