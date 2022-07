Lyt til artiklen

Mere end 80 personer måtte have hjælp, da de torsdag aften til koncert i Norge for at se Adam Lambert og rockbandet Queen spille.

For der blev 'helt specielt varmt og klamt' i Telenor Arena i Bærum.

Det skriver Dagbladet.

Flere af de 20.500 fremmødte 'Bohemian Rhapsody'-fans har siden beskrevet oplevelsen som 'uudholdelig'.

Til Dagbladet fortæller den sikkerhedsansvarlige for koncerten, Henning Kristiansen, at nogle koncertgæster besvimede, mens i alt 85 måtte have hjælp fra Røde Kors på en aften, hvor gennemsnitstemperaturen lød på 27 og på sit højeste kom op omkring de 30 grader:

»Der var få, som besvimede, men der var flere, som fik hjælp på grund af varmen. Mange var svimle og dehydrerede. Det er normalt til sådanne koncerter,« forklarer han.

Til samme medie forklarer den kommercielle direktør i Telenor Arena, Kjetil Bell Tveit, at man ikke har et airconditionanlæg, men at den naturlige ventilation på stedet plejer at fungerer fint.

Dog var forudsætningerne torsdag aften var dårlige – hvorfor der blevet 'helt specielt varmt og klamt'.

Ifølge Dagbladet kommenterede både Adam Lambert og Queen-guitarist Brian May også varmen fra scenen, hvorfra de bad publikum om at huske at drikke vand.

Det er ikke første gang, noget lignende er sket, fortæller den sikkerhedsansvarlige. Da sangeren Harry Styles lagde vejen forbi den 2. juli, havde 130 personer brug for hjælp, lyder det.