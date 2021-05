Det hele er gået i vasken.

Om godt et måned – 11. juni – skulle Thomas Helmig spille for 30.000 mennesker i Århus Idrætspark.

Og senere på sommeren skulle den jyske popsnedker på Roskilde Festival. Men i løbet af natten stod det klart, at ingen af delene bliver en realitet.

Genåbningsaftalen mellem regeringen og samtlige partier med undtagelse af Nye Borgerlige betyder nemlig, at store koncerter ikke kan afvikles til sommer. Ifølge aftalen må der kun være 2.000 mennesker til koncerter mellem 21. maj og 1. august.

»Jeg havde glædet mig helt vildt. Nu siler regnen ned uden for mit vindue, og jeg er trist til mode, men vi vender stærkt tilbage,« skriver Thomas Helmig på Instagram.

Sangerens booker, Peter Sørensen, direktør i Beatbox Booking, siger til B.T.:

»Det her betyder jo, at vi ikke kan spille. Vi har jo efterlyst afklaring tidligere. Sig det nu for fanden!«

Han forklarer, at 2021 skulle have været året, hvor danskerne endelig fik lov til at nyde livet igen med musik og koncerter. Men sådan blev det ikke. Covid-19 har endnu en gang spændt ben for musikbranchen.

»Det skulle jo have været det vildeste år, og for et år siden havde vi jo ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at vi skulle stå her igen. Men det gør vi så. Nu satser vi på, at 2022 bliver det vildeste år. Vi kan selvfølgelig ikke sige det 100 procent, men vi tror selvfølgelig på det,« siger Peter Sørensen.

Det var dog efterhånden ingen, der havde regnet med, at festivalerne og koncerterne kunne blive til noget, bemærker han.

»Vi er selvfølgelig enormt kede af det, men vi vidste jo godt, hvilken vej vinden blæste. Der var jo ikke nogen, der troede på, at vi ville kunne afholde store koncerter i år, og afklaringen er bare kommet for sent.«

Nu håber han, at musikglade danskere vil beholde deres billetter indtil næste år.

»Det håber vi selvfølgelig, at folk vil gøre. Og det tror jeg nu egentlig også, de fleste vil gøre,« siger han.