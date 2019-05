Danmarks tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt gæstede fredag morgen Heartland Festival.

Her gav hun usædvanligt meget af sig selv i en intens samtale med professor i filosofi Vincent Hendricks og radioværten Iben Zeuthen.

Flere tusinde søvndrukne festivaldeltagere var kommet for at se Thorning-Schmidt tale om magt, og de fik fuld valuta for pengene, og kvitterede med et drønende bifald efter den knap en time lange ‘talk’.

Efter hun obligatorisk havde erklæret sin fulde støtte til Mette Frederiksen i valgkampen, blev hun langt mere interessant, da hun uden at trække på smilebåndet advarede de fremmødte om, at man snart ikke vil kunne skelne løgn fra fakta på internettet.

Vincent Hendricks er centerleder ved Center for Information og Boblestudier ved Københavns Universitet, hvor han blandt andet forsker i, hvordan opmærksomhed og indflydelse distribueres på sociale medier.Iben Maria Zeuthen er journalist og radiovært på Radio24syv.

»Vi skal forholde os til politikere i pornografiske ting og med slørede stemmer«, sagde hun.

»Vi vil se store institutter, der kun arbejder med at undersøge, hvad der er rigtigt og forkert på sociale medier. For almindelige mennesker vil ikke have en anelse«.

Fænomenet hedder Deepfake, og er en måde at manipulere uskyldige ind i pornofilm på en måde, så ingen kan se, det er fake. I Danmark er det tidligere gået ud over blandt andre tv-værten Micheléle Bellaiche og sexologen Joan Ørting.

Helle Thorning-Schmidt gav også en bredside til den amerikanske præsident Donald Trump, som hun sammenlignede med Kim Jong-Un, fordi de begge er glade for militærparader.

»Det siger meget om, hvordan man ser på magt, at man ønsker den slags forestillinger. I Danmark ville folk bare grine af det. Heldigvis«, lød det.

Hun lagde på ingen måde skjul på, at hun ser med stor bekymring på de højreorienterede kræfter, der vinder frem i Danmark og på globalt plan, og fik salen til at juble, da hun afsluttende kaldte til kamp mod ‘det farlige i verden’.

»De værste menneskelige kræfter får frit spil for tiden. Men de kan ikke slå os ihjel. Vi kommer ud af det sammen, og vi skal nok klare det«.

Det bedste våben mod dem er ifølge Helle Thorning-Schmidt at mødes analogt - i virkeligheden - og samtale og stå sammen.