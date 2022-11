Lyt til artiklen

'Fodboldfans kan med god samvittighed støtte det danske herrelandshold, og det officielle Danmarks skal til VM.'

Sådan indleder tidligere statsminister, Helle Thorning-Schmidt, et indlæg i Berlingske, hvor hun i sin egenskab af formand for DBU's etiske komité, 'Governance- og Udviklingskomité, giver en række grunde til, at det officielle Danmark bør tage til VM i Qatar.

Hun understreger først og fremmest, at VM i fodbold aldrig skulle have været placeret i ørkenstaten og kalder det 'en af de største skandaler i nyere tid', men derudover opfordrer hun til dialog og mener, at man ikke skaber forandring ved at blive væk.

»Faktisk tror jeg mere på at blande sig. Rejse derud, have samhandel, bruge de sociale medier, få vores fagbevægelse og menneskerettighedsorganisationer derud og tale med folk,« skriver hun blandt andet.

Helle Thorning-Schmidt påpeger, at der så vidt hun ved, ikke er nogen progressive kræfter, der anbefaler et boykot, og at hun som formand for DBU's udviklingskomité har talt med den danske fagbevægelse og Amnesty International, der ifølge hende begge har gjort et stort arbejde med at formidle, hvad der sker i Qatar og skubber til de positive forandringer.

Hun tilføjer, at de i den forbindelse heller ikke har hørt om noget ønske om boykot fra de Qatar-borgere, der forsøger at skabe forandringer.

Helle Thorning-Schmidt mener derudover, at DBU skal gøre så meget de kan, for at vise hvor vi står - og at hun indtil videre er rigtig glad for det, de har gjort. Her nævner hun eksempelvis, at der har været dialog med flere fodboldforbund om et migrantarbejdercenter.

Helle Thorning-Schmidt slår til sidst fast, at landsholdsspillerne og landstræner Kasper Hjulmand ikke skal tages til ansvar for slutrundeplaceringen, men at det i stedet er politikernes opgave at komme på banen og tage dialogen omkring menneskerettigheder.

Helle Thorning-Schmidt har siden 2019 været formand for DBU's såkaldte Governance- og Udviklingskomité, hvis opgave er at sætte retningen for DBU's arbejde med åbenhed, transparens og udvikling.

Da hun fik stillingen lød det fra den tidligere statsminister i en pressemeddelse:

»Mine ambitioner er at DBU skal være i den absolutte elite, når det kommer til Good Governacne, samfundsansvar og udviklingsarbejdet, og det vil jeg arbejde hårdt for lykkes.«

