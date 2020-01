Da Helle Thorning-Schmidt var statsminister, gennemlevede hun en personlig identitetskrise.

Det fortæller den i dag 53-årige ekspolitiker i et nyt interview med Alt For Damerne, hvor hun ser tilbage på sin tid som formand for Socialdemokratiet og statsminister. En tid hvor hun lagde en dæmper på sine feminine sider, da hun var bange for ikke at blive taget alvorligt.

»Jeg har altid haft store armbevægelser, jeg kan godt lide guldting, store øreringe, langt hår, korte kjoler, og jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle gøre med alt det,« forklarer hun og uddyber:

»Jeg følte, at jeg var nødt til at pakke det lidt ned. Derfor fik jeg meget opsat hår og jakkesæt med skulderpuder, og det betød, at der var en stor del af mig, der blev pakket væk i de år, hvor jeg skulle gøre mig gældende som formand for Socialdemokratiet.«

Helle Thorning-Schmidt ved folketingsvalget i 2015. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Helle Thorning-Schmidt ved folketingsvalget i 2015. Foto: Asger Ladefoged

Helle Thorning-Schmidt blev formand for Socialdemokratiet i 2005.

Da hun i 2011 blev statsminister løsnede hun lidt op, men der var stadig mange ting, hun ikke turde gøre. Eksempelvis var der tøj, hun ikke turde at iføre sig.

Helle Thorning-Schmidt fortæller også, at hun på et tidspunkt gik til stemmetræning for at få en dybere stemme.

»For at få mere tyngde skulle min stemme være dybere. Hvis en kvinde taler med en lys stemme og så oven i købet kan finde på at afbryde, bliver mænd uforholdsmæssigt irriterede,« forklarer hun.

Det er i dag fem år siden, at Helle Thorning-Schmidt sagde farvel til statsministeriet. Nu bor hun i London med sin mand Stephen Kinnock og tør igen vise sine feminine sider frem.

Faktisk 'duller' hun sig i dag op i trods, fortæller hun:

»Der er nogle ting, jeg gør nu, som jeg nærmet gør lidt i trods. Går i langskaftede støvler. Krøller mit hår. Har glimmer på neglene og store øreringe. Og jeg er jo også fra Vestegnen og har lyst til de ting, ha ha. Jeg giver meget mere los nu. Fordi jeg kan. Og fordi jeg har nået en alder, hvor jeg er lidt mere ligeglad med, hvad folk tænker.«

Hendes pointe er, at hun tror at mange kvinder i en lederposition kæmper med de samme ting. Hun forklarer:

Helle Thorning-Schmidt. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Helle Thorning-Schmidt. Foto: Søren Bidstrup

»Nu skal det heller ikke forstås sådan, at jeg i virkeligheden kun er til sjov og ballade, eller at jeg ikke var mig selv, da jeg var statsminister. For jeg er også et meget seriøst menneske og kan godt lide at dykke dybt ned i tingene og tage meget ansvar. Være et alvorligt menneske, som tager sig af alvorlige ting. Så den del af jobbet var i høj grad mig.«

Hun tilføjer:

»Jeg synes bare også godt, at man kan kombinere sin skøre festside med det alvorlige. Min mission er i hvert fald, at man godt kan tale om EU og finanspolitik og samtidig have glimmernegle.«

Helle Thorning-Schmidt var i en årrække direktør for Red Barnets internationale afdeling i London. I dag holder hun foredrag, sidder i forskellige bestyrelser og er rådgiver for blandt andet Facebook.